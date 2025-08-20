台南安平魚市場 挨批重建1年半進度慢

台南安平魚市場老舊，泥塊剝落、鋼筋露出，地方盼加速重建，議員認為安平漁港是一級港，安平也是府城發展的起點，重建應融入特色、並呼應跨港大橋景觀；漁民憂未來營運方式影響生意；市府表示，先期規畫出爐後就可報中央爭取經費。

南市農業局指出，已邀攤商開多次說明會、座談會，規畫未來安平魚市場設有拍賣區、水產處理區、零售市場、海洋資源文化教育中心、冷鏈設備等，先期規畫經費300萬元、重建經費估計3億多元。

安平跨港大橋去年已動工，預計2027年底完工，完工後除了打開交通瓶頸，也將成為海港新地標，帶動地方發展，為緊鄰的造船業加值，然而港區內的魚市場外觀老舊，經結構技師鑑定，建築體氯離子含量過高、耐震性弱，建議重建，之前幾次地震更造成泥塊剝落、鋼筋裸露，有危險之虞，區漁會暫時在有剝落泥塊處覆上網子，防泥塊掉落打到人。

為此，地方要求安平魚市場重建，讓魚貨處理及販售環境更優質化，也優化安平漁港景觀；漁民對於重建完成的營業形式有些擔心。南市區漁會表示，對於未來營運方式，目前有初步共識，希望重建加快腳步。

市議員李啟維說，安平魚市場是自己小時候、父親當市議員時常帶他去的地方，以前生意好，但近幾年逐漸沒落，且安平漁港是一級港，觀光人潮多，相當可惜，國內外有許多漁港成功經驗，都是安平漁港重建可借鏡處，加上安平是府城發展的起點，未來重建應融入特色，並呼應跨港大橋景觀，才能彰顯意義。

去年初漁業署來勘查，立委林俊憲大力爭取重建經費，希望今年能動工，不過已過1年半，仍未見明顯進度。農業局表示，目前先期規畫書還沒報上來，待先期規畫完成，就可向漁業署爭取重建經費，希望盡早興建，帶動地方發展。