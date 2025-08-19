颱風後躲萬善祠1個多月…嘉義8旬翁獲助有望回家住了

內政部國土署協助嘉義縣東石鄉弱勢戶家園復建工程，內政部長劉世芳今天下午視察受災戶狀況，工程進度正如期進行，近日就會蓋好屋頂，8旬男子感激政府幫忙修房子，風災後已躲在萬善公廟1個多月，希望能盡早回家住。

「我都不敢回家啊，只能跑去躲在萬善公廟睡覺！」8旬吳姓男子未婚，低收入戶經濟狀況不佳，他說，房子已有百年歷史，早已破爛不堪，又遇到颱風，整個屋頂都破了，只能跑去躲在廟裡，感謝政府幫忙，希望能早日回家。

劉世芳說，內政部協助嘉義縣東石鄉、台南市佳里區災後復原，國土署中區、南區都市基礎工程分署都已投入復原工程，媒合過程也有許多廠商協助，先協助弱勢戶修復，希望都是免費的，東石鄉已完成87戶會勘，會盡速完成。