聽新聞
0:00 / 0:00
颱風後躲萬善祠1個多月…嘉義8旬翁獲助有望回家住了
內政部國土署協助嘉義縣東石鄉弱勢戶家園復建工程，內政部長劉世芳今天下午視察受災戶狀況，工程進度正如期進行，近日就會蓋好屋頂，8旬男子感激政府幫忙修房子，風災後已躲在萬善公廟1個多月，希望能盡早回家住。
「我都不敢回家啊，只能跑去躲在萬善公廟睡覺！」8旬吳姓男子未婚，低收入戶經濟狀況不佳，他說，房子已有百年歷史，早已破爛不堪，又遇到颱風，整個屋頂都破了，只能跑去躲在廟裡，感謝政府幫忙，希望能早日回家。
劉世芳說，內政部協助嘉義縣東石鄉、台南市佳里區災後復原，國土署中區、南區都市基礎工程分署都已投入復原工程，媒合過程也有許多廠商協助，先協助弱勢戶修復，希望都是免費的，東石鄉已完成87戶會勘，會盡速完成。
劉世芳到屋內關心修復狀況，也關心8旬吳姓男子生活狀況，劉世芳詢問翻修後狀況如何，吳姓男子說，很好啊，比原本好多了，終於不用再擔心漏水了。劉世芳要離開前與吳姓男子握手，鼓勵他要加油，政府會盡速完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言