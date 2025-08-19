台南公務員防救災 加班費不受3個月240小時限制
颱風丹娜絲及0728、0802豪雨重創台南，第一線公務人員持續防救災，台南市長黃偉哲今天說，公務人員請領防救災加班費不受專案加班3個月240小時限制，全數核給，結算到31日。
根據台南市政府發布新聞稿，黃偉哲表示，防救災重時效性，公務人員勘查災情，即時通報處置，負責協調各項救援及災後復原事宜，許多人持續加班，犧牲休息時間，展現高度使命感，他已指示加速彙整加班時數，依公務人員保障法等相關規定給予加班補償。
市府統計，截至昨天，台南受理屋損家園復原慰助金申辦3萬6421件，已核撥2萬1126件，核撥金額新台幣5億4064萬4000元；安遷救助申辦1238件，已核撥555人1110萬元；農損申辦2萬2119件；清理廢棄物2萬9000公噸，清理石綿2637.52公噸。
