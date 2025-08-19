前進指揮所：弱勢戶自行修繕屋損 最高加碼10萬補助

颱風丹娜絲重創南台灣等地，災後復原持續進行，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所（指揮所）今天宣布，已自行修繕屋損的弱勢家庭，除原有家園復原慰助金外，再加碼最高新台幣10萬元的完工補助，確保弱勢家庭都獲公平照顧。

指揮所透過新聞稿指出，指揮所上午召開第8次跨部會工作會議，聚焦弱勢戶房屋修繕進度及補助措施，指揮所指揮官、行政院政務委員陳金德隨後也前往台南七股區鹽埕里，關心弱勢戶修繕狀況，副指揮官李孟諺及李怡德也前往七股區不同案場視察。

陳金德會中表示，部分受災屋損的弱勢家庭因為各種原因自行修繕，政府應該給予同等的關懷與補助，因此，針對已自行完成修繕的低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、經社工評估的脆弱家庭等弱勢戶，除既有的家園復原慰助金外，另再加碼修繕完工補助。

補助額度部分，陳金德說，屋頂及牆面受損面積達20平方公尺，未達100平方公尺者，加碼完工補助5萬元；受損面積達100平方公尺以上者，加碼完工補助10萬元，災戶只要提供估價單或收據等相關佐證文件，即可申請補助，確保弱勢家庭都獲公平照顧。

另外，陳金德也提到，針對受損面積未達20平方公尺的低收入戶、中低收入戶等弱勢戶家園復原慰助金，除台南市政府核發的1.5萬元之外，行政院再加發1.5萬元。

指揮所補充指出，經濟部已媒合並彙整愛心物資業者，提供家電及寢具予受災戶，截至18日止，共計18家業者響應捐助，累計捐贈7項家電合計930台、寢具計5288件；各項愛心物資數量已依各受災縣市申請慰助金比例分配，並以弱勢戶為主要發放對象，小家電及寢具18日陸續配送至台南市、嘉義縣、嘉義市及雲林縣政府指定集中地點，大家電則於修繕完成後直接配送至受災戶地址。

至於受災戶低收入戶學童就學方面，指揮所表示，經濟部已媒合有意願捐助的廠商，提供低收入戶學童安心助學捐款，台南市政府教育局也將配合設立「學童安心助學計畫」專戶，每名學生助學金約5000元，預估約600名低收入戶學童受惠，確保孩子安心就學。