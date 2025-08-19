快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

前進指揮所：弱勢戶自行修繕屋損 最高加碼10萬補助

中央社／ 台北19日電

颱風丹娜絲重創南台灣等地，災後復原持續進行，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所（指揮所）今天宣布，已自行修繕屋損的弱勢家庭，除原有家園復原慰助金外，再加碼最高新台幣10萬元的完工補助，確保弱勢家庭都獲公平照顧。

指揮所透過新聞稿指出，指揮所上午召開第8次跨部會工作會議，聚焦弱勢戶房屋修繕進度及補助措施，指揮所指揮官、行政院政務委員陳金德隨後也前往台南七股區鹽埕里，關心弱勢戶修繕狀況，副指揮官李孟諺及李怡德也前往七股區不同案場視察。

陳金德會中表示，部分受災屋損的弱勢家庭因為各種原因自行修繕，政府應該給予同等的關懷與補助，因此，針對已自行完成修繕的低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、經社工評估的脆弱家庭等弱勢戶，除既有的家園復原慰助金外，另再加碼修繕完工補助。

補助額度部分，陳金德說，屋頂及牆面受損面積達20平方公尺，未達100平方公尺者，加碼完工補助5萬元；受損面積達100平方公尺以上者，加碼完工補助10萬元，災戶只要提供估價單或收據等相關佐證文件，即可申請補助，確保弱勢家庭都獲公平照顧。

另外，陳金德也提到，針對受損面積未達20平方公尺的低收入戶、中低收入戶等弱勢戶家園復原慰助金，除台南市政府核發的1.5萬元之外，行政院再加發1.5萬元。

指揮所補充指出，經濟部已媒合並彙整愛心物資業者，提供家電及寢具予受災戶，截至18日止，共計18家業者響應捐助，累計捐贈7項家電合計930台、寢具計5288件；各項愛心物資數量已依各受災縣市申請慰助金比例分配，並以弱勢戶為主要發放對象，小家電及寢具18日陸續配送至台南市、嘉義縣、嘉義市及雲林縣政府指定集中地點，大家電則於修繕完成後直接配送至受災戶地址。

至於受災戶低收入戶學童就學方面，指揮所表示，經濟部已媒合有意願捐助的廠商，提供低收入戶學童安心助學捐款，台南市政府教育局也將配合設立「學童安心助學計畫」專戶，每名學生助學金約5000元，預估約600名低收入戶學童受惠，確保孩子安心就學。

嘉義 雲林 台南 陳金德 受災戶 低收入戶 弱勢家庭 丹娜絲颱風

延伸閱讀

金質獎團隊無償為台南弱勢戶修繕 必要時採「一戶一社工」

影／張善政再開砲 點名一問題未解「賴政府民調會再掉」

航空城拆遷戶問題...張善政批央行不食人間煙火 稱找陳金德沒用

影／視察雲嘉南災後重建 賴清德向災民道歉

相關新聞

影／國軍不得進民宅？ 軍方：八八風災後規定人不進宅、車不進巷

賴清德總統曾到嘉義勘災時，說明國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」；軍方人員表...

台南東山枋子林老榕樹慘遭「理髮成光頭」 區公所：依約對廠商開罰

台南市東山區枋子林慶安宮旁1棵老榕樹，7月受丹娜絲颱風過境後，有住戶因憂心老樹恐倒塌壓毀房屋，向區公所申請修剪，孰料，工...

王效文接掌台南市研考會 黃偉哲勉帶動市政進步

台南市政府研究發展考核委員會新任主委王效文今天在市政會議宣誓就職，台南市長黃偉哲勉勵以專業視野與創新思維，協助市府精準掌...

嘉義市商圈雙主題遊程啟航 森林鐵道、品味茶香共遊城市新亮點

嘉義市商圈文化促進協會與嘉義諸羅街區科技發展協會２大商圈推出「這嘉最好玩」活動，結合商圈特色店家、文化體驗與專業導覽，今...

鉅陞建築插旗嘉市豪宅大樓創新高價 嘉義分公司開幕落地深耕

全國房市受央行限貸令衝擊，全台交易量降溫，但嘉義市中心豪宅市場逆勢走強。鉅陞建築團隊去年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天...

嘉義縣永慶高中AI輪椅獲肯定 奪世界青少年發明展雙獎

嘉義縣立永慶高中學生團隊今年至日本大阪參加2025年IEYI世界青少年發明展，以社會照護為核心設計議題，設計出AI輔助過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。