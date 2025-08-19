快訊

台南東山枋子林老榕樹慘遭「理髮成光頭」 區公所：依約對廠商開罰

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市東山區枋子林有住戶擔憂當地慶安宮旁1棵老榕樹樹勢過大恐壓毀房屋，向區公所申請修剪，孰料，廠商工班卻修剪「過度」，原先枝葉茂密的大榕樹變成光禿禿樹幹，讓當地居民及護樹團體氣炸，對此，東山區公所回應，廠商施工明顯未符合要求，將依約開罰。圖／台灣護樹團體聯盟提供
台南市東山區枋子林慶安宮旁1棵老榕樹，7月受丹娜絲颱風過境後，有住戶因憂心老樹恐倒塌壓毀房屋，向區公所申請修剪，孰料，工班卻修剪「過度」，原先枝葉茂密的大榕樹變成光禿禿樹幹，讓當地居民及護樹團體氣炸、相當傻眼，也質疑區公所是否坐視不理，對此，東山區公所回應，廠商施工明顯未符合要求，將依約開罰。

據了解，該棵老榕樹生長在廟宇旁邊，樹齡恐近百年，也一直是社區居民乘涼、聚會的地方，不少地方耆老更視老榕樹為「神樹」，修剪前甚至會先擲筊徵詢「榕樹」同意，但近期因颱風頻傳，有居民擔憂榕樹樹勢龐大，恐倒塌房屋、電桿及電線等，便向東山區公所提出修剪。

東山區公所趕緊找來廠商修剪，且再三叮嚀要求承攬廠商須依《台南市樹木修剪作業要點》辦理，孰料，工班修剪後的成果卻讓老榕樹直接變成「光頭」，短期內只剩下粗壯樹幹，讓當地居民相當傻眼，更相當惋惜失去天然乘涼的場所。

對此，東山區公所說明，因丹娜絲颱風造成多處樹木倒塌，壓毀體健設施及電桿、電線，導致停電多日，地方居民憂慶安宮旁老榕樹恐會壓毀廟身及電線，認為榕樹有修剪之必要，因此建議委由公所進行修剪。

東山區公所強調，事前已再三要求承攬廠商必須依《台南市樹木修剪作業要點》辦理，避免過度修剪，但此次施工明顯未符合要求，將依合約對廠商開罰，並要求廠商日後務必遵循相關規定及作業要點修剪樹木。

台南市東山區枋子林慶安宮旁的老榕樹，原先枝葉茂密，更是當地居民乘涼、聚會的好所在。圖／台灣護樹團體聯盟提供
台南 丹娜絲颱風

