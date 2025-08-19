王效文接掌台南市研考會 黃偉哲勉帶動市政進步

台南市政府研究發展考核委員會新任主委王效文今天在市政會議宣誓就職，台南市長黃偉哲勉勵以專業視野與創新思維，協助市府精準掌握施政成效，帶動市政持續進步。

黃偉哲表示，研考會是市府施政核心智庫，肩負政策規劃、績效考核、青年政策與跨局處協調等任務；王效文具有卓越學術成就及豐富行政經歷，他期許王效文協助提升政策前瞻性與施政效能，彰顯研考會功能。

市府發布新聞稿指出，王效文擁有國立政治大學法學碩士及德國法蘭克福大學法學碩士、博士學位，現任國立成功大學法律學系教授兼系主任，曾任成大研究發展處副研發長、學術誠信推動辦公室副主任等職務。

此外，王效文長期參與國際刑事法學會台灣分會、台灣法理學會及台南地方法院刑事補償事件求償審查委員會等工作，兼具學術專業與豐富行政歷練。

前台南市研考會主委蒙志成涉嫌不當使用特支費及公務車，台南檢調今年6月搜索及傳訊蒙志成及妻子2人，漏夜偵訊後，分別以新台幣50萬元及5萬元交保，並限制出海、出境。蒙志成交保後立刻請辭，當時黃偉哲也同意，暫由副主委陳仲杰代理職務。