王效文接掌台南市研考會 黃偉哲勉帶動市政進步

中央社／ 台南19日電
台南市長黃偉哲。聯合報系資料照片／記者吳淑玲攝影
台南市政府研究發展考核委員會新任主委王效文今天在市政會議宣誓就職，台南市長黃偉哲勉勵以專業視野與創新思維，協助市府精準掌握施政成效，帶動市政持續進步。

黃偉哲表示，研考會是市府施政核心智庫，肩負政策規劃、績效考核、青年政策與跨局處協調等任務；王效文具有卓越學術成就及豐富行政經歷，他期許王效文協助提升政策前瞻性與施政效能，彰顯研考會功能。

市府發布新聞稿指出，王效文擁有國立政治大學法學碩士及德國法蘭克福大學法學碩士、博士學位，現任國立成功大學法律學系教授兼系主任，曾任成大研究發展處副研發長、學術誠信推動辦公室副主任等職務。

此外，王效文長期參與國際刑事法學會台灣分會、台灣法理學會及台南地方法院刑事補償事件求償審查委員會等工作，兼具學術專業與豐富行政歷練。

前台南市研考會主委蒙志成涉嫌不當使用特支費及公務車，台南檢調今年6月搜索及傳訊蒙志成及妻子2人，漏夜偵訊後，分別以新台幣50萬元及5萬元交保，並限制出海、出境。蒙志成交保後立刻請辭，當時黃偉哲也同意，暫由副主委陳仲杰代理職務。

黃偉哲

相關新聞

影／國軍不得進民宅？ 軍方：八八風災後規定人不進宅、車不進巷

賴清德總統曾到嘉義勘災時，說明國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」；軍方人員表...

台南東山枋子林老榕樹慘遭「理髮成光頭」 區公所：依約對廠商開罰

台南市東山區枋子林慶安宮旁1棵老榕樹，7月受丹娜絲颱風過境後，有住戶因憂心老樹恐倒塌壓毀房屋，向區公所申請修剪，孰料，工...

嘉義市商圈雙主題遊程啟航 森林鐵道、品味茶香共遊城市新亮點

嘉義市商圈文化促進協會與嘉義諸羅街區科技發展協會２大商圈推出「這嘉最好玩」活動，結合商圈特色店家、文化體驗與專業導覽，今...

鉅陞建築插旗嘉市豪宅大樓創新高價 嘉義分公司開幕落地深耕

全國房市受央行限貸令衝擊，全台交易量降溫，但嘉義市中心豪宅市場逆勢走強。鉅陞建築團隊去年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天...

嘉義縣永慶高中AI輪椅獲肯定 奪世界青少年發明展雙獎

嘉義縣立永慶高中學生團隊今年至日本大阪參加2025年IEYI世界青少年發明展，以社會照護為核心設計議題，設計出AI輔助過...

