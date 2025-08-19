嘉義市商圈雙主題遊程啟航 森林鐵道、品味茶香共遊城市新亮點

嘉義市商圈文化促進協會與嘉義諸羅街區科技發展協會２大商圈推出「這嘉最好玩」活動，結合商圈特色店家、文化體驗與專業導覽，今天下午首推「森林鐵道文化」「品味茶香文化」兩大主題遊程。市長黃敏惠表示，商圈旅遊遊程，能讓旅客深度旅遊，感受商圈文化與產業，將文化帶入遊程讓旅遊更精采、更吸引人。

黃敏惠表示，「森林鐵道文化」與「品味茶香文化」的結合，正呼應市府推動的「建城321」精神，將歷史、文化與商業活力融合在一起，讓城市的每一次旅程都充滿故事與溫度。市府高度重視商圈發展，持續推出設計轉型、數位升級與品牌再造等支持方案，讓嘉義商業環境更具競爭力與創新力。

商圈旅遊遊程，能讓旅客深度旅遊，感受商圈文化與產業，將文化帶入遊程讓旅遊更精采。２個協會跨域合作才能順利爭取到經濟部商業發展署的支持、補助。活動從阿里山鐵道將遊客帶進嘉義，有木頭香、茶香還有人文香味，透過這樣文化深度旅遊吸引更多遊客。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，有別以往以景點拉觀光客，雙主題文化遊程是商圈夥伴攜手合作、整合資源的重要成果，不僅展現嘉義多元的文化風貌，也讓旅客能透過導覽、木工DIY與茶席體驗深入在地。期望讓每位遊客都能感受到嘉義的溫度與特色。未來，２大協會將持續結合更多特色業者與創新遊程，讓嘉義成為旅人一再造訪、回味無窮的魅力城市。

嘉義諸羅街區科技發展協會理事長游貴襴表示，協會將持續深化遊程內容，融合在地人文故事、歷史景觀與商圈經濟，並與嘉義市商圈文化促進協會緊密合作，讓嘉義成為兼具文化深度與旅遊魅力的觀光城市品牌，吸引更多國內外旅客走進嘉義、愛上嘉義。