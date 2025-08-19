颱風丹娜絲衝擊雲嘉南 全球台商串連捐款突破1000萬助重建

7月颱風丹娜絲衝擊中南部，世界台灣商會聯合總會今天表示，世總啟動賑災募款行動，目前海外台商捐款金額已突破新台幣1000萬元，將全數捐贈予台南市政府、嘉義縣政府、雲林縣政府，做為救助與重建使用。

世總今天發布新聞稿指出，世總啟動「0706丹娜絲風災賑災募款行動」，目前海外台商捐款金額已突破1000萬元。世總總會長吳光宜號召北美洲、亞洲、歐洲、非洲、中南美洲及大洋洲台商總會響應，並表示世總會員心繫台灣，當台灣遭遇困難，責無旁貸。這不只是捐款行動，更是凝聚全球台商對家園關懷的具體展現。

世總指出，為確保善款有效運用與透明分配，所有募得款項將統一由世總統籌，並於近期內召開賑災小組會議，聯繫台南、嘉義及雲林等地方政府將捐款轉交給相關單位，做為災區災民的緊急援助與後續復原經費。

吳光宜強調，感謝全球六大洲理監事暨會員迅速響應；世總不只是捐出金錢，更要將溫暖與支持帶給每一位受災鄉親，全球台商即使身在海外，始終與家鄉站在一起。

世總表示，世總協助台灣推動國民外交與公益事務。歷年來面對各項重大災害，世總主動伸出援手，包括過去的921地震、莫拉克風災、新冠疫情期間醫療物資捐助等，展現台商社群的社會責任與團結精神。