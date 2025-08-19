颱風丹娜絲衝擊雲嘉南 全球台商串連捐款突破1000萬助重建

快訊

中央社／ 台北19日電

7月颱風丹娜絲衝擊中南部，世界台灣商會聯合總會今天表示，世總啟動賑災募款行動，目前海外台商捐款金額已突破新台幣1000萬元，將全數捐贈予台南市政府、嘉義縣政府、雲林縣政府，做為救助與重建使用。

世總今天發布新聞稿指出，世總啟動「0706丹娜絲風災賑災募款行動」，目前海外台商捐款金額已突破1000萬元。世總總會長吳光宜號召北美洲、亞洲、歐洲、非洲、中南美洲及大洋洲台商總會響應，並表示世總會員心繫台灣，當台灣遭遇困難，責無旁貸。這不只是捐款行動，更是凝聚全球台商對家園關懷的具體展現。

世總指出，為確保善款有效運用與透明分配，所有募得款項將統一由世總統籌，並於近期內召開賑災小組會議，聯繫台南、嘉義及雲林等地方政府將捐款轉交給相關單位，做為災區災民的緊急援助與後續復原經費。

吳光宜強調，感謝全球六大洲理監事暨會員迅速響應；世總不只是捐出金錢，更要將溫暖與支持帶給每一位受災鄉親，全球台商即使身在海外，始終與家鄉站在一起。

世總表示，世總協助台灣推動國民外交與公益事務。歷年來面對各項重大災害，世總主動伸出援手，包括過去的921地震、莫拉克風災、新冠疫情期間醫療物資捐助等，展現台商社群的社會責任與團結精神。

相關新聞

影／國軍不得進民宅？ 軍方：八八風災後規定人不進宅、車不進巷

賴清德總統曾到嘉義勘災時，說明國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」；軍方人員表...

嘉義市商圈雙主題遊程啟航 森林鐵道、品味茶香共遊城市新亮點

嘉義市商圈文化促進協會與嘉義諸羅街區科技發展協會２大商圈推出「這嘉最好玩」活動，結合商圈特色店家、文化體驗與專業導覽，今...

鉅陞建築插旗嘉市豪宅大樓創新高價 嘉義分公司開幕落地深耕

全國房市受央行限貸令衝擊，全台交易量降溫，但嘉義市中心豪宅市場逆勢走強。鉅陞建築團隊去年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天...

嘉義縣永慶高中AI輪椅獲肯定 奪世界青少年發明展雙獎

嘉義縣立永慶高中學生團隊今年至日本大阪參加2025年IEYI世界青少年發明展，以社會照護為核心設計議題，設計出AI輔助過...

嘉市議員戴寧台中地檢報到 如願移監台中女監 因人設事？

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，被判5年6月徒刑確定，嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行，日前她透過律師申請移至台中女子監獄...

嘉義縣舉辦首屆單身聯誼活動 民政處長化身魔法師參戰

嘉義縣政府民政處長楊健人單身未婚，縣長翁章梁及議員們關心他的婚姻狀況，屢次在議會討論舉辦聯誼活動，縣府今年兌現支票舉辦首...

