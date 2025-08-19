快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

南市用智慧監控改善油煙 餐飲熱區陳情案大降92%

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局導入 AI 智慧監控系統，即時掌握空汙防制設備運作狀況，大幅提升稽查效率。圖／南市環保局提供
台南市環保局導入 AI 智慧監控系統，即時掌握空汙防制設備運作狀況，大幅提升稽查效率。圖／南市環保局提供

油煙問題常引發鄰里困擾，甚至告上法庭。南市環保局推動低油煙認證制度，輔導店家裝設空汙防制設備，率先全國導入 AI 智慧監控系統，即時掌握設備運作狀況，大幅提升稽查效率。統計西門路、中正路等15處熱點設置監控系統後，油煙陳情案件從142件降至11件，改善率92%，有效營造清新、無煙的友善用餐環境。

南市環保局表示，自2019年起推動至今，已有超過150家餐飲業者通過認證，估算每年可減少約7.3公噸 PM10 與 5.1 公噸 PM2.5 排放，空氣品質大幅改善。業者也表示，油煙減少後店內空氣更清新，顧客回訪率提升，對營運發展有正面助益。

為強化公信力，環保局自2024年起增設後續複查機制，定期檢查設備維護與清潔情形，目前合格率百分之百，如有違規，將啟動撤銷認證程序，確保制度落實。也導入「AI智慧監控系統」，利用遠端即時監控的方式，掌握設備運作情況，若系統偵測異常，會自動通報環保局，立即前往了解。

環保局表示，2023年導入1套「AI智慧監控系統」試運作，因效果不錯，去年導入15套，針對陳情熱區機動性監控餐飲業者的電流系統，是否空汙防制設備有正常運作。統計設置前後油煙陳情案，由142件降為11件。

15處陳情熱點有6處位於中西區，包含五妃街、正興街、武英街、海安路、民權路及中正路等，東區有5處，包括前鋒路、崇明十五街、勝利路、東門路及中華東路；北區3處，有文成一路、長北街及公園南路，永康區則是崑大路。

環保局長許仁澤提醒，台南多為住商混合區，油煙逸散容易引發民怨，業者應依空氣汙染防制法規定裝設並維護油煙防制設備，避免違規受罰。如市民發現明顯汙染情形，可撥打陳情專線 0800-066666 通報，共同守護清新的生活環境。

南市環保局推動低油煙認證制度，輔導店家裝設空汙防制設備。圖／南市環保局提供
南市環保局推動低油煙認證制度，輔導店家裝設空汙防制設備。圖／南市環保局提供

監控 中正路 環保局長

延伸閱讀

南市學校健康體位全國賽連5年特優 體位適中率近7成這麼做…

松山機場航空燃油減硫有成 北市環保局曝成效「10年減逾5成」

累壞了？民和國中棒球隊車禍 黃偉哲下令南市訓練教練不得擔任司機

足球／亞足聯外圍賽 台鋼4：1輕取蒙古韓嘎日德晉級 

相關新聞

影／國軍不得進民宅？ 軍方：八八風災後規定人不進宅、車不進巷

賴清德總統曾到嘉義勘災時，說明國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」；軍方人員表...

鉅陞建築插旗嘉市豪宅大樓創新高價 嘉義分公司開幕落地深耕

全國房市受央行限貸令衝擊，全台交易量降溫，但嘉義市中心豪宅市場逆勢走強。鉅陞建築團隊去年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天...

嘉義縣永慶高中AI輪椅獲肯定 奪世界青少年發明展雙獎

嘉義縣立永慶高中學生團隊今年至日本大阪參加2025年IEYI世界青少年發明展，以社會照護為核心設計議題，設計出AI輔助過...

嘉市議員戴寧台中地檢報到 如願移監台中女監 因人設事？

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，被判5年6月徒刑確定，嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行，日前她透過律師申請移至台中女子監獄...

嘉義縣舉辦首屆單身聯誼活動 民政處長化身魔法師參戰

嘉義縣政府民政處長楊健人單身未婚，縣長翁章梁及議員們關心他的婚姻狀況，屢次在議會討論舉辦聯誼活動，縣府今年兌現支票舉辦首...

嘉市眷村生活文化館明年底啟用 市府辦工作坊凝聚共識

嘉市府推動眷村文化保存再利用，規畫在建國二村及復興新村原基地設置眷村生活文化館。館舍將整合周邊綠地廣場，打造兼具人文歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。