南市用智慧監控改善油煙 餐飲熱區陳情案大降92%

油煙問題常引發鄰里困擾，甚至告上法庭。南市環保局推動低油煙認證制度，輔導店家裝設空汙防制設備，率先全國導入 AI 智慧監控系統，即時掌握設備運作狀況，大幅提升稽查效率。統計西門路、中正路等15處熱點設置監控系統後，油煙陳情案件從142件降至11件，改善率92%，有效營造清新、無煙的友善用餐環境。

南市環保局表示，自2019年起推動至今，已有超過150家餐飲業者通過認證，估算每年可減少約7.3公噸 PM10 與 5.1 公噸 PM2.5 排放，空氣品質大幅改善。業者也表示，油煙減少後店內空氣更清新，顧客回訪率提升，對營運發展有正面助益。

為強化公信力，環保局自2024年起增設後續複查機制，定期檢查設備維護與清潔情形，目前合格率百分之百，如有違規，將啟動撤銷認證程序，確保制度落實。也導入「AI智慧監控系統」，利用遠端即時監控的方式，掌握設備運作情況，若系統偵測異常，會自動通報環保局，立即前往了解。

環保局表示，2023年導入1套「AI智慧監控系統」試運作，因效果不錯，去年導入15套，針對陳情熱區機動性監控餐飲業者的電流系統，是否空汙防制設備有正常運作。統計設置前後油煙陳情案，由142件降為11件。

15處陳情熱點有6處位於中西區，包含五妃街、正興街、武英街、海安路、民權路及中正路等，東區有5處，包括前鋒路、崇明十五街、勝利路、東門路及中華東路；北區3處，有文成一路、長北街及公園南路，永康區則是崑大路。