快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

台塑Formosa科學探索營開課 雲林40學子做中學

中央社／ 雲林縣19日電

台塑企業辦理「Formosa科學探索營」今天開課，以「AI×自動化×智慧工廠」為核心主題，帶領雲林縣40名雲林學子從做中學，啟動AI實作探索之旅。

台塑企業與虎尾科技大學、虎尾高中舉辦「Formosa科學探索營」，40名學子今天齊聚虎尾高中，在專業老師帶領下啟動AI實作探索之旅。

台塑麥寮管理處副總經理蔡建樑表示，台塑企業一直致力於推廣雲林學生的科學教育，科學探索營邁入第3年，以「AI×自動化×智慧工廠」為核心主題，結合人工智慧、邏輯控制與智慧物流等應用領域，設計出兼具趣味性與實作性的跨域課程。

蔡建樑指出，AI（人工智慧）無所不在，不只是手機裡的語音助理，在YouTube上看到的影片推薦、拍照軟體的自動美顏，甚至是Google地圖，都有AI的影子。而台塑企業也導入AI與自動化，例如利用自走車進行運送，既省力又省時，還能節能省碳，讓工廠更環保。

課程中，學生操控自走車進行倉儲任務模擬競賽，實地演練智慧物流與自動化控制的應用情境；同時學生將透過micro:bit開發板進行程式邏輯訓練，學習製作LED呼吸燈，更將親手設計智慧自走車，進一步了解智慧工廠背後的運作邏輯與AI技術應用，並安排創意光劍製作，融合科技實作與趣味體驗，讓學生做中學。

科學 雲林

延伸閱讀

褒忠產業園區經濟部環評公聽會 雲林鄉民：快開發別再拖

全國知名表演團體走進雲林偏鄉 宮廟廣場、學校操場成舞台

雲林睽違20年再辦全運會 三工藝大師操刀紀念獎座

祈求全運會在雲林平安順利 張麗善親迎5廟神明駐駕體育場坐鎮

相關新聞

影／國軍不得進民宅？ 軍方：八八風災後規定人不進宅、車不進巷

賴清德總統曾到嘉義勘災時，說明國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」；軍方人員表...

颱風後躲萬善祠1個多月…嘉義8旬翁獲助有望回家住了

內政部國土署協助嘉義縣東石鄉弱勢戶家園復建工程，內政部長劉世芳今天下午視察受災戶狀況，工程進度正如期進行，近日就會蓋好屋...

台南東山枋子林老榕樹慘遭「理髮成光頭」 區公所：依約對廠商開罰

台南市東山區枋子林慶安宮旁1棵老榕樹，7月受丹娜絲颱風過境後，有住戶因憂心老樹恐倒塌壓毀房屋，向區公所申請修剪，孰料，工...

王效文接掌台南市研考會 黃偉哲勉帶動市政進步

台南市政府研究發展考核委員會新任主委王效文今天在市政會議宣誓就職，台南市長黃偉哲勉勵以專業視野與創新思維，協助市府精準掌...

嘉義市商圈雙主題遊程啟航 森林鐵道、品味茶香共遊城市新亮點

嘉義市商圈文化促進協會與嘉義諸羅街區科技發展協會２大商圈推出「這嘉最好玩」活動，結合商圈特色店家、文化體驗與專業導覽，今...

鉅陞建築插旗嘉市豪宅大樓創新高價 嘉義分公司開幕落地深耕

全國房市受央行限貸令衝擊，全台交易量降溫，但嘉義市中心豪宅市場逆勢走強。鉅陞建築團隊去年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。