台塑Formosa科學探索營開課 雲林40學子做中學

台塑企業辦理「Formosa科學探索營」今天開課，以「AI×自動化×智慧工廠」為核心主題，帶領雲林縣40名雲林學子從做中學，啟動AI實作探索之旅。

台塑企業與虎尾科技大學、虎尾高中舉辦「Formosa科學探索營」，40名學子今天齊聚虎尾高中，在專業老師帶領下啟動AI實作探索之旅。

台塑麥寮管理處副總經理蔡建樑表示，台塑企業一直致力於推廣雲林學生的科學教育，科學探索營邁入第3年，以「AI×自動化×智慧工廠」為核心主題，結合人工智慧、邏輯控制與智慧物流等應用領域，設計出兼具趣味性與實作性的跨域課程。

蔡建樑指出，AI（人工智慧）無所不在，不只是手機裡的語音助理，在YouTube上看到的影片推薦、拍照軟體的自動美顏，甚至是Google地圖，都有AI的影子。而台塑企業也導入AI與自動化，例如利用自走車進行運送，既省力又省時，還能節能省碳，讓工廠更環保。

課程中，學生操控自走車進行倉儲任務模擬競賽，實地演練智慧物流與自動化控制的應用情境；同時學生將透過micro:bit開發板進行程式邏輯訓練，學習製作LED呼吸燈，更將親手設計智慧自走車，進一步了解智慧工廠背後的運作邏輯與AI技術應用，並安排創意光劍製作，融合科技實作與趣味體驗，讓學生做中學。