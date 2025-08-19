丹娜絲風災肆虐 嘉縣受理申請逾8千件屋損補助

7月丹娜絲颱風造成嘉義縣多處民宅嚴重受損，已受理8500餘件申請慰助金，縣府媒合嘉義縣百工修繕利他協會積極修繕，縣長翁章梁今天至水上鄉勘查修繕狀況，並慰問災民。

翁章梁接受媒體聯訪表示，丹娜絲風災造成縣內多處房屋毀損，屋頂及外牆受損面積未達20平方米，以及受損超過20平方米、未達100平方米的房屋陸續呈報，縣府已受理8500餘件申請風災住屋毀損慰助金。

翁章梁說，房屋因風災毀損需修繕部分，中央緊急調派115個工班支援，但目前仍面臨缺工缺料問題，將由各鄉鎮市公所協助媒合工班與屋主，工程費用由雙方合意後施工，弱勢家戶則提供免費修繕服務。

水上鄉受災屋主表示，屋頂全部掀飛後，家裡從平房變成「透天」，目前只能借住親友家，生活極為不便，感謝政府協助媒合修繕資源，盼早日回家過正常生活。

縣府說，風災後，已建立「嘉義縣一站式便民服務」網站，民眾進入網站可點選「丹娜絲颱風風災住屋毀損慰助金申請」，符合資格者能獲得對應慰問金。

嘉義縣勞工暨青年發展處長陳奕翰說明，風災後，感謝嘉義縣總工會、營造業工會、鐵工業工會等相關人員協助修繕事務，讓弱勢個案早日回到家中，近期缺工問題嚴重，再次感謝百工修繕利他協會積極規劃修繕。

百工修繕利他協會理事長鄭介維表示，每件修繕個案都是各界共同協力才能順利完成，協會秉持服務初衷，盡力協助弱勢家戶修繕家園。