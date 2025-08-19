鉅陞建築插旗嘉市豪宅大樓創新高價 嘉義分公司開幕落地深耕
全國房市受央行限貸令衝擊，全台交易量降溫，但嘉義市中心豪宅市場逆勢走強。鉅陞建築團隊去年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天厝土地，推出15層豪宅大樓建案「華爾道夫」，6月16日出現一筆含2車位總價4165萬元、每坪57.19萬元的交易，創下嘉市公寓大樓建案新高紀錄，顯示高端自住客需求穩定。
鉅陞建築團隊去年在嘉市垂楊路蓋分公司，上午落成開幕，董事長褚學忠與來賓剪綵慶祝，他說，鉅陞過去在台北、台中、桃園打造多起高端住宅專案，受市場肯定，嘉義分公司成立，提供客戶保固及售後服務，展現落地深耕嘉義決心，「唯有團隊在地服務，才能真正了解並滿足自住客的需求」，分公司設客變室，為客戶量身打造住宅。
「華爾道夫」基地位在蛋黃區，周邊商圈、學區與生活機能完善，動工後預售，施工期3年8月，建案規畫50至60坪大戶格局，以新古典建築美學結合豪宅設計，引進迎賓大廳、健身房、廚藝教室、宅配室等公設，搭配24小時保全車道管理，將一線豪宅規格導入嘉義。
褚學忠說，「當房市循環進入盤整期，反而是好品牌、好產品被看見最佳時機」，鉅陞建築團隊以「有感建築、專寵自住」為核心理念，強調從選地、規畫到交屋全程品質把關，首創業界由第三方驗屋公司進行自主驗屋及公設總體檢，提升買方安心，明年嘉市還要推建案。
除住宅開發，鉅陞2021年便投入嘉義市場，重金改裝「鉅陞嘉義亮點旅店」，結合住宿、旅遊、美食服務，提前建立品牌好感度。分公司開幕，象徵鉅陞不僅以地標建案搶進嘉義房市，更要長期經營在地市場，讓客戶享受永續服務與高品質生活。
房仲業指出，市中心素地少，蛋黃區建案稀缺，湖子內重劃區以外新案供給不足，雖市面仍有總價2000萬元以內透天厝與單價3字頭大樓，但對重視地段、品質與服務客群，「華爾道夫」更具吸引力。市府地政處指出，「華爾道夫」成交紀錄刷新大樓單價新高，反映台積電先進封裝廠進駐、華泰名品城展店等產業與商業投資帶動，嘉義房市持續升溫，未來蛋黃區將成為建商必爭之地。
