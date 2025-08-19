快訊

嘉義縣永慶高中AI輪椅獲肯定 奪世界青少年發明展雙獎

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣永慶高中學生團隊今年到日本大阪參加IEYI世界青少年發明展，榮獲Social Care類別銀牌獎，同時也獲國際企業頒發Panasonic Innovation Award特別獎。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中學生團隊今年至日本大阪參加2025年IEYI世界青少年發明展，以社會照護為核心設計議題，設計出AI輔助過坎三角輪輪椅，榮獲Social Care類別銀牌獎，同時也獲國際企業頒發Panasonic Innovation Award特別獎，雙料得獎，為台灣爭光。

永慶高中老師江長民、蔡羽峰、陳瀅卉帶著學生佘博渝、官承澤、林漢與參賽，運用AI技術與創新輪椅機構，協助使用者安全跨越路面落差，有效提升生活行動安全與自主性，三角輪輪椅獲評審肯定。Panasonic評審團稱讚，作品具高度應用潛力與社會影響力。

學生佘博渝說，比賽最大收穫就是軟硬體結合過程中的測試與修改，從考量3D列印誤差，到電路設計與軟體控制，都要不斷磨合與修正，才能找到最適合機器參數。發明物品解決人們日常困擾，正是發明的意義所在，在構思、機電整合與英文溝通都有很多收穫。

學生林漢與說，在與評審、各國參賽者及與會民眾的互動，逐漸熟悉不同英文口音，英文能力顯著提升。學生官承澤說，比賽過程中遇到許多困難，編寫軟體及機構設計都要不斷思考使用者真實需求，並持續優化，與各國評審及師生交流，汲取多元觀點，拓展思考廣度。

校長郭春松表示，感謝縣府補助經費參賽，並給予政策後盾，也感謝榕懋實業董事長黃啓宗長年支持永慶高中，在科技與發明展教育上的發展，每年穩定挹注20萬元，是學生能持續精進的重要力量，期許學生持續發揮創意，實踐關懷，用作品回應社會問題。

嘉義縣永慶高中學生團隊今年到日本大阪參加IEYI世界青少年發明展，榮獲Social Care類別銀牌獎，同時也獲國際企業頒發Panasonic Innovation Award特別獎。圖／永慶高中提供
