嘉市議員戴寧台中地檢報到 如願移監台中女監 因人設事？

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，被判5年6月徒刑確定，嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行，日前她透過律師申請移至台中女子監獄執行遭嘉檢駁回，但她今天卻到台中地檢署報到，也如願到台中女子監獄。律師認為檢方應說明「駁」、「准」之間的轉折，以免被批評因人設事。嘉檢表示，查受刑人確已遷移戶籍至台中市，依執行期日到案，沒有逃避執行，考量檢察一體原則及節約執行成本，故由台中地檢執行檢察官代為發監執行。

據悉戴寧因媽媽及小孩戶籍已遷至台中，自己戶籍日前也移至台中，基於家人方便探視，15日透過律師向嘉義地檢署申請移至台中女子監獄執行。

嘉義地檢署在15日有收到戴寧申請囑託代為執行申請書，但檢方於12日即送達傳票，因為她8月15日才遷戶籍到台中，又法院判決確定時她的戶籍是在嘉義市，且從之前工作及生活情況看不出來她在台中有事實上的居住，嘉檢審核刑事訴訟法及監獄執行法等規定，認為於法不合，不予准許。

既然申請案被駁回，照理講戴寧應該在今天上午10時到嘉檢報到，然而她一直沒出現。

嘉檢表示，今天上午10時戴寧要到嘉檢到案執行，但她卻到台中地檢報到，與台中地檢確認後決定由台中地檢署檢察官詢問後發監執行，上午10時50分發監台中看守所，預計發監至矯正署台中女子監獄。

結果戴寧如願到台中女子監獄服刑，之前的駁回有何意義？那以後受刑人是不是可以想要到那個監獄服刑只要事先遷移戶籍就可以、乾脆開放任何地檢都可以報到即可？

律師張道周表示，原則上都是在戶籍地的地檢署執行，一般來講會遷戶籍理由無非是家人方便探視，受刑人常因為個人考量請求暫緩或到其他地方執行很常見，除非法律上有特別的明定一定要怎麼做，不然，就要看裁量權是否妥適。

他認為這事件可受公評，嘉檢發出報到通知書，原來的通知已確定時間、地點，是什麼樣的轉折讓她到台中報到，這樣的轉折適合嗎？嘉檢要澄清「駁」、「准」間的轉折，真正目的是什麼？證據充不充分？甚至因人設事？這些都可以討論。

有法界人士認為並沒有不妥，因為戴寧沒有脫逃，也是入監執行，只是到不同的地檢報到執行而已。

嘉檢表示，按刑事訴訟法及監獄行刑法，有關於發監執行之相關規範，主要係確保受刑人得以準時到案執行。查受刑人確已遷移戶籍至台中市，且依嘉義地檢署所定執行期日到案，尚無故意逃避執行情形，再經協請台中地檢，考量檢察一體原則及節約執行成本，故由台中地檢執行檢察官代為發監執行。

一審認定戴寧詐領助理費431萬元，依利用職務上機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪判處10年6月，不法所得431萬元沒收，戴寧上訴二審，一改在準備程序主張無罪，審理期間聲淚俱下認罪「我願意承擔責任」，坦承知道有些助理是掛名，並表示願意繳回不法所得。

二審考量她認罪，自動繳交犯罪所得，撤銷原判決，改判5年6月徒刑。戴寧上訴，最高法院駁回，維持二審判決，戴寧確定要入獄。