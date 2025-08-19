嘉義縣舉辦首屆單身聯誼活動 民政處長化身魔法師參戰

嘉義縣政府民政處長楊健人單身未婚，縣長翁章梁及議員們關心他的婚姻狀況，屢次在議會討論舉辦聯誼活動，縣府今年兌現支票舉辦首屆「嘉義愛情美學 逐鹿山林遇見你」單身聯誼活動，預計招募男女各25人，即起開放網路報名，配對成功將獲西堤牛排餐券。

嘉義縣第一屆單身聯誼活動由民政處舉辦，楊健人今天化身大魔法師，穿上黑色斗篷及魔術帽，與翁章梁一起出席宣傳記者會。楊健人說，聯誼活動9月27日在鄒族逐鹿文創園區舉辦，預計招募單身男女各25人，年紀18至50歲，設籍嘉義縣或於嘉義縣就學就業。

民政處表示，「嘉義愛情美學 逐鹿山林遇見你」單身聯誼活動，即日起至8月29日受理網路報名，邀請大家走進逐鹿部落，在鄒族歌舞表演及互動中自然破冰，也安排搗麻糬體驗、餵食梅花鹿、甜蜜午茶，在輕鬆歡樂氛圍中拉近距離，無形之中讓愛情悄悄萌芽。

翁章梁表示，單身聯誼活動全程免費，僅需繳交1000元保證金，活動當天全程參與，即退還保證金，希望透過舉辦聯誼活動，替單身男女製造相處機會，進而發展出好的姻緣，也為楊健人尋覓好姻緣，更多活動詳情可至網路查詢https://lihi.cc/6AcmN。