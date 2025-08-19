快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣舉辦首屆單身聯誼活動 民政處長化身魔法師參戰

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣9月27日將在鄒族逐鹿文創園區舉辦第一屆單身聯誼活動，成功配對並在1年內結婚的首對新人可獲家電三選一。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣9月27日將在鄒族逐鹿文創園區舉辦第一屆單身聯誼活動，成功配對並在1年內結婚的首對新人可獲家電三選一。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府民政處長楊健人單身未婚，縣長翁章梁及議員們關心他的婚姻狀況，屢次在議會討論舉辦聯誼活動，縣府今年兌現支票舉辦首屆「嘉義愛情美學 逐鹿山林遇見你」單身聯誼活動，預計招募男女各25人，即起開放網路報名，配對成功將獲西堤牛排餐券。

嘉義縣第一屆單身聯誼活動由民政處舉辦，楊健人今天化身大魔法師，穿上黑色斗篷及魔術帽，與翁章梁一起出席宣傳記者會。楊健人說，聯誼活動9月27日在鄒族逐鹿文創園區舉辦，預計招募單身男女各25人，年紀18至50歲，設籍嘉義縣或於嘉義縣就學就業。

民政處表示，「嘉義愛情美學 逐鹿山林遇見你」單身聯誼活動，即日起至8月29日受理網路報名，邀請大家走進逐鹿部落，在鄒族歌舞表演及互動中自然破冰，也安排搗麻糬體驗、餵食梅花鹿、甜蜜午茶，在輕鬆歡樂氛圍中拉近距離，無形之中讓愛情悄悄萌芽。

翁章梁表示，單身聯誼活動全程免費，僅需繳交1000元保證金，活動當天全程參與，即退還保證金，希望透過舉辦聯誼活動，替單身男女製造相處機會，進而發展出好的姻緣，也為楊健人尋覓好姻緣，更多活動詳情可至網路查詢https://lihi.cc/6AcmN。

此外，參與者每人可獲民雄金桔果蜜伴手禮，女孩2人同行可領專屬禮品；配對成功將獲西堤牛排餐券，成功約會還有精美約會禮。此外，若有情侶在1年內步入婚姻殿堂，第1對結婚新人還有結婚好禮「家電3選1」，包括50吋液晶電視、微波爐或咖啡機。

嘉義縣9月27日將在鄒族逐鹿文創園區舉辦第一屆單身聯誼活動，今起開放網路報名，預計招募單身男女各25人。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣9月27日將在鄒族逐鹿文創園區舉辦第一屆單身聯誼活動，今起開放網路報名，預計招募單身男女各25人。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣9月27日將在鄒族逐鹿文創園區舉辦第一屆單身聯誼活動，民政處長楊健人（後排右六）今化身魔法師。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣9月27日將在鄒族逐鹿文創園區舉辦第一屆單身聯誼活動，民政處長楊健人（後排右六）今化身魔法師。圖／嘉義縣政府提供

成功 嘉義 單身聯誼活動

延伸閱讀

8旬夫照顧失智妻多年…雙雙陳屍住處 嘉縣府籲善用照顧支持服務

獅子會捐贈9人座校車助童安全追夢 翁章梁：交由專業司機

翁章梁：嘉縣選手移地訓練 編預算租車聘司機載送

嘉義清運災後家具近2千噸 楊柳來襲翁章梁籲防颱

相關新聞

影／國軍不得進民宅？ 軍方：八八風災後規定人不進宅、車不進巷

賴清德總統曾到嘉義勘災時，說明國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」；軍方人員表...

鉅陞建築插旗嘉市豪宅大樓創新高價 嘉義分公司開幕落地深耕

全國房市受央行限貸令衝擊，全台交易量降溫，但嘉義市中心豪宅市場逆勢走強。鉅陞建築團隊去年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天...

嘉義縣永慶高中AI輪椅獲肯定 奪世界青少年發明展雙獎

嘉義縣立永慶高中學生團隊今年至日本大阪參加2025年IEYI世界青少年發明展，以社會照護為核心設計議題，設計出AI輔助過...

嘉市議員戴寧台中地檢報到 如願移監台中女監 因人設事？

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，被判5年6月徒刑確定，嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行，日前她透過律師申請移至台中女子監獄...

嘉義縣舉辦首屆單身聯誼活動 民政處長化身魔法師參戰

嘉義縣政府民政處長楊健人單身未婚，縣長翁章梁及議員們關心他的婚姻狀況，屢次在議會討論舉辦聯誼活動，縣府今年兌現支票舉辦首...

嘉市眷村生活文化館明年底啟用 市府辦工作坊凝聚共識

嘉市府推動眷村文化保存再利用，規畫在建國二村及復興新村原基地設置眷村生活文化館。館舍將整合周邊綠地廣場，打造兼具人文歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。