嘉市眷村生活文化館明年底啟用 市府辦工作坊凝聚共識

嘉市府推動眷村文化保存再利用，規畫在建國二村及復興新村原基地設置眷村生活文化館。館舍將整合周邊綠地廣場，打造兼具人文歷史與生活感文化園區，2026年底前完工啟用。市府文化局日前舉辦「想像大未來」工作坊，廣邀市民、眷村居民與專業設計者參與，凝聚對文化館發展願景。

文化館基地位在舊時東門町，北臨光彩街、東鄰啟明路、西接新生路，中間有規畫中的志航街人行專用廊道。基地僅保存4棟眷舍，面積約300餘平方公尺，已難重現完整聚落，但市府將透過空間營造與展演形式延續眷村精神，成為東區文化發展重要節點。

文化局16、17日在博物館舉辦「想像大未來」工作坊，邀居民、眷村後代、學者專家與市府團隊參與討論。市長黃敏惠出席感謝民眾投入，她說，眷村文化館不僅要保存建築，更要傳承眷村精神與生活記憶，如年節祭祖、飲食文化與鄰里互助情感。她強調，市府因應遺址保存調整人行道規畫，展現對文化傳承重視。

文化局長謝育哲指出，眷村文化核心在人與人之間情感交流，因此文化館將強調生活重現展覽方式，透過聲光互動、口述歷史、老照片與文物展示，讓參觀者沉浸體驗找到共鳴。其中1棟眷舍將原貌復舊，規畫為「眷村劇場」，定期辦講座、紀錄片放映與小型展演，讓民眾從觀眾轉為參與者，深化文化交流。

工作坊吸引逾30人參與，其中9人為原建國二村與白川町眷戶。參與者分組討論後，提出多項創新提案，包括以音樂、美食與親子活動再現往日眷村氛圍，透過AR、AI導覽營造沉浸式體驗，甚至規畫「眷村夜遊」與「眷村大富翁」遊戲，讓不同世代互動理解眷村文化。另有團隊建議以升旗台、麻將與軍車等符號，結合裝置藝術與節慶活動，營造全年不斷文化氛圍。