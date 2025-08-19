台南北區再一處立體停車場啟用 提供216席汽車格、33席機車格

歷時2年多，台南市北區成德里立體停車場今在市長黃偉哲見證下啟用，除可提供216席汽車格、33席機車格外，立體停車場同時也規畫多目標使用，設置成德里活動中心及托嬰中心等公共服務空間，滿足當地人口快速成長下的各項公共設施服務需求。

黃偉哲表示，鄭仔寮重劃區快速發展，各大建案紛紛進駐，著名商圈、夜市及未來即將營運的大型購物中心，可望帶動觀光人潮與車潮，因此特別爭取闢建北區成德里立體停車場，將原有平面93席汽車格，透過地上4+R層設計，增加至216席，並增設機車格33席，擴充停車供給。

交通局表示，北區成德里立體停車場為台南第6座啟用的前瞻立體停車場，周邊鄰近花園夜市、小北商圈等熱門景點，工程經費約2.58億，由中央補助經費約0.81億、地方自籌1.77億，2年前開工，今年3月竣工，今完成啟用典禮後，預計下午1點起收費營運。