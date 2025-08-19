快訊

台水更換管線工程、漏水搶修 台南市部分地區19日起停水

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市部分地區因漏水調查作業、更換管線工程或管線漏水搶修等影響，今起實施停水，詳細停水區域及停復水進度可至台水官網查詢。圖／取自自來水公司官網
台南市部分地區因漏水調查作業、更換管線工程或管線漏水搶修等影響，今起實施停水，詳細停水區域及停復水進度可至台水官網查詢。圖／取自自來水公司官網

台灣自來水公司近期公告，台南市部分地區因漏水調查作業、更換管線工程或管線漏水搶修等影響，今起實施停水，且不同區域停水時段也不同，提醒民眾多加留意及早做好用水準備，詳細停水區域及停復水進度可至台水官網查詢。

根據資料顯示，台南市因管線漏水搶修19日停水地區包含永康區大橋二街202號至218號（雙數側）、中華西街232號至240號（雙數側）、白河區中山路北側庄內里昇安里部落、南區健康路二段、中華西路一段及新樂路一帶等。

另外，學甲區、鹽水區中央公路周邊則因分區計量管網學甲三慶小區管線調查，19日上午9點至下午4點間歇性停水，實際停水約1個小時；麻豆區興農里、中興里（仁愛路以南、新生南路以北）因分區計量管網委外建置及封閉漏水調查作業，19日上午9點至20日上午5點間歇停水、每段停水約30分鐘。

停水 漏水 台南

相關新聞

影／國軍不得進民宅？ 軍方：八八風災後規定人不進宅、車不進巷

賴清德總統曾到嘉義勘災時，說明國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」；軍方人員表...

鉅陞建築插旗嘉市豪宅大樓創新高價 嘉義分公司開幕落地深耕

全國房市受央行限貸令衝擊，全台交易量降溫，但嘉義市中心豪宅市場逆勢走強。鉅陞建築團隊去年取得吳鳳北路與民族路口9間老透天...

嘉義縣永慶高中AI輪椅獲肯定 奪世界青少年發明展雙獎

嘉義縣立永慶高中學生團隊今年至日本大阪參加2025年IEYI世界青少年發明展，以社會照護為核心設計議題，設計出AI輔助過...

嘉市議員戴寧台中地檢報到 如願移監台中女監 因人設事？

無黨籍嘉市議員戴寧詐助理費案，被判5年6月徒刑確定，嘉義地檢署通知戴寧於今天到案執行，日前她透過律師申請移至台中女子監獄...

嘉義縣舉辦首屆單身聯誼活動 民政處長化身魔法師參戰

嘉義縣政府民政處長楊健人單身未婚，縣長翁章梁及議員們關心他的婚姻狀況，屢次在議會討論舉辦聯誼活動，縣府今年兌現支票舉辦首...

嘉市眷村生活文化館明年底啟用 市府辦工作坊凝聚共識

嘉市府推動眷村文化保存再利用，規畫在建國二村及復興新村原基地設置眷村生活文化館。館舍將整合周邊綠地廣場，打造兼具人文歷史...

