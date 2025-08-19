聽新聞
0:00 / 0:00
台水更換管線工程、漏水搶修 台南市部分地區19日起停水
台灣自來水公司近期公告，台南市部分地區因漏水調查作業、更換管線工程或管線漏水搶修等影響，今起實施停水，且不同區域停水時段也不同，提醒民眾多加留意及早做好用水準備，詳細停水區域及停復水進度可至台水官網查詢。
根據資料顯示，台南市因管線漏水搶修19日停水地區包含永康區大橋二街202號至218號（雙數側）、中華西街232號至240號（雙數側）、白河區中山路北側庄內里昇安里部落、南區健康路二段、中華西路一段及新樂路一帶等。
另外，學甲區、鹽水區中央公路周邊則因分區計量管網學甲三慶小區管線調查，19日上午9點至下午4點間歇性停水，實際停水約1個小時；麻豆區興農里、中興里（仁愛路以南、新生南路以北）因分區計量管網委外建置及封閉漏水調查作業，19日上午9點至20日上午5點間歇停水、每段停水約30分鐘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言