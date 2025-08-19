快訊

影／國軍不得進民宅？ 軍方：八八風災後規定人不進宅、車不進巷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國軍第5作戰區持續派遣兵力到水上鄉、義竹鄉、鹿草鄉及朴子市等地區，協助地方恢復環境整潔。圖／軍方提供
國軍第5作戰區持續派遣兵力到水上鄉、義竹鄉、鹿草鄉及朴子市等地區，協助地方恢復環境整潔。圖／軍方提供

賴清德總統曾到嘉義勘災時，說明國軍主要任務是保衛國家，在颱風等必要時可以支援，但「法律規定國軍不得進入民宅」；軍方人員表示，因為八八風災時，有軍人進入民宅協助清理家園，事後居民稱家中物品失竊，為避免爭議，軍方內部訂定「軍不進民宅、軍車不進巷道」的作業原則。

最近受颱風及西南氣流豪大雨影響，嘉義部分地區仍需環境清整，國軍第5作戰區持續派遣兵力赴水上鄉、義竹鄉、鹿草鄉及朴子市等地區，協助地方恢復環境整潔，並同步投入化學兵部隊展開防疫消毒作業。

軍士官兵持續協助災民，賴總統日前曾到嘉義勘災時，居民希望國軍協助長者清理家園，賴總統回應說，國軍的主要任務是保衛國家，真正必要時國軍來幫忙，社區平時應強化自助能力，總統也說，法律規定國軍不能進入民房，因為過去歷史有發生很多不愉快事情。

軍方人員說，2009年8月的莫拉克颱風，八八風災期間，軍方協助災民清理家園，國軍協助清理民宅後，有災民說家中物品遺失，軍方內部後來訂定「軍不進民宅、軍車不進巷道」的作業原則，要求各部隊嚴格執行。

國軍 嘉義 颱風

