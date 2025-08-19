小手做大農業 雲林23組青少年用農業研究拚全國代表權

雲林縣農會今舉辦各級農會四健作業組競賽，來自全縣各農會的青少年四健會員透過實作小論文發表，呈現農業教育研究歷程，也展現四健會在校園扎根成果，今比賽優異隊伍將於11月代表雲林參加全國賽事，縣農會盼透過四健會持續輔導，讓更多青少年認識農業、愛上農業。

農會四健會是農業界最大青少年組織，近年持續深入校園輔導學生認識農業生產、生活及生態，雲林縣農會今在縣農會大樓舉辦「雲林縣各級農會四健作業組競賽」，來自全縣鄉鎮市農會的四健會員，透過展板、實作與口頭發表課堂研究成果，其中國小組有18隊參賽、國高中組5隊參賽。

縣農會總幹事陳志揚表示，這次競賽可看到許多家長與義務指導員陪伴孩子投入研究，也有學校跨區聯合組隊，形成社區型的行動學習，現場更吸引潮厝華德福全校師生觀摩，加深孩子們對農村教育的理解。

西螺鎮農會四健會與文昌國小合作，五年級學生曾芊芸、趙堉丞、蘇士芸以在地農特產黑豆作為研究主題，曾芊芸分享研究心得，「我學會用烤箱烘烤黑豆，做成黑豆茶，家人很喜歡，每天都會一起泡來喝。」帶隊老師表示，孩子們從資料蒐集、展板設計到現場簡報，每一步都累積寶貴經驗，「這是一場完整的學習歷程，而不是單純的成果檢視。」

古坑鄉農會則與草嶺國小合作，以在地咖啡、竹產業做為學習研究主題，學生李侑芯表示，數個月課程深入咖啡產區，了解種植過程，學會如何烘豆、製作耳掛式咖啡包，也學會製作竹編球、竹編玩具、竹編水槍等，過程很有趣。

陳志揚說，今年競賽首度比照全國性規格辦理，無論展板尺寸、展區配置，甚至評審動線，都全面升級，讓孩子們在地方舞台上就能感受全國賽的臨場感，四健作業組的核心價值不只是比賽，而是青少年在農業故事、生活應用與創意發想中的全面成長，「從西瓜腐爛變堆肥、小麥的研究，到黑豆茶、醬油製作，孩子們不只接觸農業，更看見農業的希望。」