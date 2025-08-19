鋼筋裸露的安平魚市場重建不能等 議員籲呼應跨港大橋景觀

台南安平魚市場老舊，泥塊剝落，鋼筋露出，農業局爭取漁業署補助重建，並邀集攤商召開多次座談會，希望能盡快達成共識，等先期規畫書提出後就可報中央爭取經費。南市區漁會表示，對於未來營運方式，目前已有初步共識，希望加快腳步；但不論如何，重點是建築老舊又耐震性弱，必須趕快重建。

市議員李啟維表示，安平漁市是他小時候父親當市議員時常帶他去的地方，以前這裡生意好，但近幾年逐漸沒落，安平漁港是一級港，而且觀光人潮多，相當可惜。國內外都有許多漁港的成功經驗，都是安平漁港重建中科借鏡處，而安平是府城發展的起點，未來重建應融入特色，並呼應跨港大橋景觀，才能彰顯意義。部分漁民對魚市場未來發展雖有擔心，但只要市府做好規畫，就可創造多贏。

台南市安平跨港大橋已在去年動工，預計2027年底完工，完工後除了打開交通瓶頸，也將成為海港新地標，帶動地方發展，也為緊鄰的造船業加值。但港區內的魚市場外觀已老舊，經結構技師鑑定，建築體氯離子含量過高、耐震性弱，建議重建。之前幾次地震也造成泥塊剝落，鋼筋裸露，有危險之虞，區漁會暫時在有剝落泥塊處覆上網子，防泥塊掉落打到人。為此，地方要求安平魚市場重建，除了讓漁貨處理及販售環境更優質化，也優化安平漁港景觀。

去年初漁業署來勘查，立委林俊憲也大力爭取重建經費，希望今年能動工，不過，已過了1年半，仍未見明顯進度。台南市區漁會表示，農業局已召開多次座談會及說明會，針對未來營運等與攤商溝通，聽取意見，最近已有初步共識，大家都希望魚市場能趕快興建，有更好的營業環境。農業局表示，目前先期規畫書還沒報上來，等先期規畫書完成，就可向漁業署爭取重建經費，希望盡早興建，帶動地方發展。