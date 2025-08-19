布袋好美里沙灘爆紅遊客戲水挖文蛤 垃圾亂象沙灘安全近期納管

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境，觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南濱管理處）近日將分別與環保局、五河分署等相關單位開會管理。

社區居民指出，近期假日人潮多，許多遊客戲水後將衣物、垃圾隨意丟棄，甚至直接棄置雲嘉南濱管理處興建、委託社區經營公廁內，導致廁所環境惡化。居民無奈表示，還有人將小孩衣物丟廁所，讓清理志工非常困擾。假日人手不足，環境維護難度加劇。

公廁設有投幣式洗腳池，收費10元，但不少遊客為省錢拒絕使用，轉而在廁所或戶外隨意清理，造成環境髒亂。居民直言，部分遊客缺乏公德心，讓寧靜社區觀光地點蒙上陰影。

雲嘉南濱管理處表示，好美里公廁社區提議興建，建好由社區管理維護，沙灘並非合法遊憩處所，防風林、堤岸等土地分屬林業保育署嘉義分署、縣府及水利署第五河川分署共同管理。

由於環境髒亂與沙灘安全疑慮，近期將邀集環保局、林保署嘉義分署及水利署第五河川分署開會，研商管理方式。水利署第五河川分署強調，已設警告牌提醒勸導遊客禁止戲水。