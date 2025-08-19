聽新聞
0:00 / 0:00

布袋好美里沙灘爆紅遊客戲水挖文蛤 垃圾亂象沙灘安全近期納管

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境，觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲嘉南濱管理處）近日將分別與環保局、五河分署等相關單位開會管理。

社區居民指出，近期假日人潮多，許多遊客戲水後將衣物、垃圾隨意丟棄，甚至直接棄置雲嘉南濱管理處興建、委託社區經營公廁內，導致廁所環境惡化。居民無奈表示，還有人將小孩衣物丟廁所，讓清理志工非常困擾。假日人手不足，環境維護難度加劇。

公廁設有投幣式洗腳池，收費10元，但不少遊客為省錢拒絕使用，轉而在廁所或戶外隨意清理，造成環境髒亂。居民直言，部分遊客缺乏公德心，讓寧靜社區觀光地點蒙上陰影。

雲嘉南濱管理處表示，好美里公廁社區提議興建，建好由社區管理維護，沙灘並非合法遊憩處所，防風林、堤岸等土地分屬林業保育署嘉義分署、縣府及水利署第五河川分署共同管理。

由於環境髒亂與沙灘安全疑慮，近期將邀集環保局、林保署嘉義分署及水利署第五河川分署開會，研商管理方式。水利署第五河川分署強調，已設警告牌提醒勸導遊客禁止戲水。

與台南合法馬沙溝沙灘不同，好美里沙灘缺乏安全設施，因「秘境」名氣逐漸打響吸引大量人潮，缺乏有效管理，不僅環境難維護，也可能衍生公共安全問題。地方呼籲相關單位盡速研擬措施，兼顧遊憩發展與生態保護，提醒遊客維護公共衛生，守護自然環境。

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝
嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘，近年因自然景觀優美，成為旅遊秘境。每逢假日，民眾戲水挖掘風災帶來野生文蛤，但大量遊客湧入卻帶來大量垃圾髒亂，破壞環境。記者魯永明／翻攝

沙灘 廁所 嘉義

延伸閱讀

老夫婦住家孤獨死 小鎮醫師推「社會處方箋」打造失智友善社區

青春相伴共創菁桐 暑期工讀生編織社區溫度與記憶

基隆1社區茶壺風暴 住戶懸掛抗議白布條槓上管委會…雙方互告

自由車／體驗追光單車行 白金騎跡雲嘉南啟動

相關新聞

台南安平魚市場 挨批重建1年半進度慢

台南安平魚市場老舊，泥塊剝落、鋼筋露出，地方盼加速重建，議員認為安平漁港是一級港，安平也是府城發展的起點，重建應融入特色...

嘉義布袋好美里沙灘 遊客亂象擾民

嘉義縣布袋鎮好美里社區沙灘的自然景觀優美，近期假日遊客湧入戲水、挖掘風災帶來的野生文蛤，大量人潮出現亂象，帶來垃圾破壞環...

嘉義「這嘉最好玩」 推林鐵、茶香行程

嘉義市商圈文化促進協會、嘉義諸羅街區科技發展協會昨辦「這嘉最好玩」商圈遊程啟動記者會，推出「森林鐵道文化」與「品味茶香文...

颱風後躲萬善祠1個多月…嘉義8旬翁獲助有望回家住了

內政部國土署協助嘉義縣東石鄉弱勢戶家園復建工程，內政部長劉世芳今天下午視察受災戶狀況，工程進度正如期進行，近日就會蓋好屋...

台南東山枋子林老榕樹慘遭「理髮成光頭」 區公所：依約對廠商開罰

台南市東山區枋子林慶安宮旁1棵老榕樹，7月受丹娜絲颱風過境後，有住戶因憂心老樹恐倒塌壓毀房屋，向區公所申請修剪，孰料，工...

王效文接掌台南市研考會 黃偉哲勉帶動市政進步

台南市政府研究發展考核委員會新任主委王效文今天在市政會議宣誓就職，台南市長黃偉哲勉勵以專業視野與創新思維，協助市府精準掌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。