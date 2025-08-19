快訊

專題／層層轉包、責任真空 從源頭失控的奪命工地

結束歐洲領袖高峰會談 川普：著手安排俄烏總統見面

「六人行」馬修派瑞過世2年！暴斃前狂買51瓶K他命 兇手終認罪

風災豪雨青蔥香菜價格創歷史高價變菜金 餐飲業最怕客人這樣說

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
目前市場上香菜價格突破每公斤1280元。記者魯永明／攝影
目前市場上香菜價格突破每公斤1280元。記者魯永明／攝影

7月6日丹娜絲颱風侵襲，加上28日起連續8天豪雨，緊接著13日又有楊柳颱風，中南部蔬菜產地受創嚴重，導致蔬菜減產，市場價格一路飆漲。其中以青蔥與香菜漲幅最驚人創歷史新高，成為婆婆媽媽及餐飲業者的最大負擔。

在嘉義縣經營餐廳的布袋鎮商圈文化協會理事長游志豪直言，從業多年從未碰過如此高價。他指出，目前市場上一捆青蔥已漲到1200元，香菜價格突破每公斤1280元，幾乎是一般行情數倍。他苦笑說，「最怕客人開口要求多加一點蔥花或香菜，因為每一撮都像是在撒鈔票。」

根據市場行情，平時青蔥1把約200至300元，香菜每斤約150至200 元，如今飆漲破千元，漲幅超過5倍，堪稱最驚人「菜金」行情。

這波漲價不僅讓家庭主婦買菜荷包縮水，也衝擊餐飲業。游志豪表示，青蔥、香菜是台灣料理常見配角，不管麵食、熱炒還是湯品，幾乎少不了，如今成本過高，業者只能縮減使用量，否則將侵蝕利潤。市場上婆婆媽媽邊挑菜邊直搖頭，嘆道，「以前10元能買一大把蔥，現在百元連幾根都不到，真的買不下手！」。

農改場專家分析，青蔥、香菜屬「葉菜類」作物，對氣候雨水敏感，連續雨易造成根部腐爛，田區泡水後難復耕，導致產量驟減。此外，這2種作物無法長時間冷藏保存，產地受損，價格會立即反映飆升。氣候穩定，供應量回復後，價格才會回到合理區間。

目前市場上一捆青蔥已漲到1200元。記者魯永明／攝影
目前市場上一捆青蔥已漲到1200元。記者魯永明／攝影

香菜 婆婆 楊柳颱風

延伸閱讀

午後全台雷陣雨開轟 南部慎防短延時豪雨 明天水氣更多

豪雨釀災 小商家可減稅

00919持續買入！真星華喻「投資就像香菜」：有人討厭但也會有人愛吃

菜價飆漲！不只蔥油餅...基隆人氣水煎包即起公休 老闆：要去種菜養豬

相關新聞

嘉市港坪運動公園 啟動再造

嘉義市港坪運動公園有多類運動場地，體育館更是每年科學168場地，疫情時做為疫苗接種站，是市區重要休閒處所，市長黃敏惠昨宣...

風災豪雨青蔥香菜價格創歷史高價變菜金 餐飲業最怕客人這樣說

7月6日丹娜絲颱風侵襲，加上28日起連續8天豪雨，緊接著13日又有楊柳颱風，中南部蔬菜產地受創嚴重，導致蔬菜減產，市場價...

老夫婦住家孤獨死 小鎮醫師推「社會處方箋」打造失智友善社區

嘉縣是全台老人比例最高縣市，六腳鄉又是老人比例最高鄉鎮，17日當地發生「老老照顧悲劇」，80歲老夫婦被兒媳發現死亡住家多...

偏鄉國小群性學習 台南申請時間惹議

台南市政府補助經費推動偏鄉學校「群性學習」，幫助學童社會適應、也是未來面對挑戰尋求合作的關鍵能力，卻傳出教育局11日函文...

台南超徵還錢於民？黃偉哲：將研議

中央確定將普發萬元現金，台南市議會民進黨團昨臨時會臨時動議也提案，鑒於市民近期飽受天災之苦，呼籲市府將超徵稅額、超收交通...

反對市議會現金普發 台南新芽：是掠奪偏鄉居民亟需的重建預算

台南市議會今在臨時會決議要求市府將超徵稅收及超收交通違規罰款普發給市民。台南新芽協會表達反對意見，請議會及市府不能草率決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。