老夫婦住家孤獨死 小鎮醫師推「社會處方箋」打造失智友善社區

嘉縣是全台老人比例最高縣市，六腳鄉又是老人比例最高鄉鎮，17日當地發生「老老照顧悲劇」，80歲老夫婦被兒媳發現死亡住家多日，遺體腐爛，凸顯高齡社會老老照顧壓力風險；防孤獨死悲據，小鎮醫師陳錦煌及大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍團隊，攜手共推「社會處方箋」，打造失智友善社區。

檢警調查，這對夫婦的妻子患失智症，丈夫長期獨力照顧，2人生活封閉、與鄰里少互動，直到住外縣市兒媳聯絡不上，趕返家中才發現雙亡，丈夫對妻不離不棄，因缺乏外部支持，恐因健康或意外無人發現，終釀雙亡憾事。

面對高齡化及孤獨死，曾任政務委員的新港鄉小鎮醫師陳錦煌，推動「素園」長照站，提出「社會處方箋」解方，強化社區參與與人際連結，建立失智友善社區，世界衛生組織（WHO）今年將「孤獨」議題列為全球健康關注焦點，必須強化社區網絡，打造失智友善社區，避免遺憾事件發生。

陳錦煌指出，社會處方箋是非藥物性的社區照護策略，透過志工、新住民、外籍看護與社區資源串聯，提供失智長者情感陪伴與日常支持。素園長照站近年結合醫療與社政體系，成為新港地區失智照護的典範。

未來，素園將成為嘉義首個「拾憶學堂」示範據點，結合長照3.0 政策與失智症行為問題照護實驗場域，打造可複製、永續運作的社區照護模式，為台灣高齡社會提供解方。

「失智症無法治癒但可延緩」，曹汶龍說，社區介入是防止孤獨死悲劇關鍵，第一線鄰長接受失智識能培訓，強化通報與連結機制，及時發現失智長輩介入治療關懷。衛生局說，老婦人是失智共照中心個案，輕度失智具自理能力，丈夫照顧，照護體系若缺乏社區支持及家人關懷，仍會發生照護斷裂。