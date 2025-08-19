偏鄉國小群性學習 台南申請時間惹議

台南市政府補助經費推動偏鄉學校「群性學習」，幫助學童社會適應、也是未來面對挑戰尋求合作的關鍵能力，卻傳出教育局11日函文偏遠地區國小須在25日前提出申請計畫，南市教育產業工會批忽視教育現場實況，「形同強迫教育試驗化」。

對此，南市教育局回應，為了讓學校有更多時間討論適性合宜的課程方案，已將計畫表格簡化以減少行政負擔，也考量暑假期間學校課程討論會議的時程安排，彈性調整各校提出計畫時程至9月1日，同時可依照實際執行情形滾動修正計畫，讓計畫內容更貼近學校及學生需求，真正發揮群性發展計畫效益。

群性學習發展計畫原意為了整合學生人數50人以下偏遠地區學校的教育資源，並促進學生跨年級或跨校共學，市府規畫補助經費，支持學校提出學生跨年級或跨校共學方案，希望透過教學合作方式，增加學生互動及學習合作。

南市教育產業工會表示，學校早在學期末就完成新學年的課程計畫，歷經兩個月以上由課程發展委員會、學年社群與專業教師反覆討論、編審，且經教育局審核通過，才得以實施，此項臨時公文卻要求學校在暑假期間推翻原有課程規畫、重編課表與教科書版本，形同打掉重練，加上多所偏遠學校正忙於修復颱風所造成的設施損毀，人力吃緊。

教產也指出，教育局要求學校9日內完成課程設計、行政協商、課發會議、會議紀錄與表件填報，未考慮教育現場實況與教師實際負擔、也沒提供合理討論與準備時間，等同讓學生與教師成為「政策白老鼠」，呼籲教育局給學校合理準備時間，真正實現政策初衷。