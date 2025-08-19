嘉市港坪運動公園 啟動再造

嘉義市港坪運動公園有多類運動場地，體育館更是每年科學168場地，疫情時做為疫苗接種站，是市區重要休閒處所，市長黃敏惠昨宣布啟動耗資6550萬元的友善環境再造計畫工程，將植栽設計、鋪面改善等升級，預計明年10月完工啟用。

嘉市立體育場場長張家羽說，工程以融入城市美學理念、打造永續運動地標為目標，透過植栽設計、鋪面改善、建置步行空間，及識別指標、照明設施的優化，呈現木都美感的綠林大道、綠意盎然的市民廣場、森林意象的活力廊道、運動休閒的綠蔭廊道，將運動休閒環境再升級。

黃敏惠等人宣布啟動再造計畫工程，她指出，為讓這座兼負休憩、運動賽事舉辦等複合型功能的公園及運動場館與時俱進，獲悉經濟部城市美學計畫向全國徵件，全國12案，市府團隊爭取2案全數獲選，並和台灣設計研究院合作，未來將分期施工，逐步打造永續、富有生命力美感的運動公園。

台灣設計研究院院長張基義表示，城市美學計畫不只是一般的專案工程，更是結合美學、景觀、建築及燈光、品牌等跨領域的整合工程。市府規畫，友善環境再造計畫工程預計2026年9月完工、10月啟用。