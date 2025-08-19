聽新聞
台南超徵還錢於民？黃偉哲：將研議

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市議會昨臨時會臨時動議，通過市府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發方式還予市民，市長黃偉哲回應，會於9月26日前提出完整報告。記者萬于甄／攝影
中央確定將普發萬元現金，台南市議會民進黨團昨臨時會臨時動議也提案，鑒於市民近期飽受天災之苦，呼籲市府將超徵稅額、超收交通違規罰款以現金普發方式還給市民，不分藍綠皆支持，有藍營議員希望發1千元；市長黃偉哲表示，將會研議。

提案所指財源來自地方房屋稅、地價稅等超徵稅額約8.17億元，超收的交通違規罰款約4.7億元，共約13億元。黃偉哲表示，台南目前財政情況不是很好，負債400多億元，尤其中央一般性補助款也被大砍50多億，要擠出13億元且不影響市政推動，其實是有難度，不過市府仍會回去研議，倘若真的要發，不排除會與中央普發現金同時，一切會於下次議會定期大會、9月26日前提出完整報告。

民進黨籍市議員周嘉韋為主共15名綠營與無黨議員提案發現金，藍營議員也附和支持，現場無異議通過，由市府帶回此案研議。

周嘉韋說，中央近期不斷討論普發現金，就法律面而言，相信行政院與立法院溝通後已有相關方案與定論，因此，共同提案針對地方超徵稅額及超收交通違規罰單等，希望市府能體恤台南此次各區天災災情嚴重，普發成現金還給台南市民。

國民黨市議員蔡育輝說，樂觀其成，市長黃偉哲個性勤儉，希望市府盡快研議，以不舉債為原則，讓普發現金能從速、從優、從寬，尤其後續市民又要面對美國關稅大漲問題，大家苦不堪言，呼籲黃市長要苦民所苦，且若同意普發現金，台南市民約有186萬人，每人約可發還800元，國民黨團建議直接普發1千元，並要求市府把所有超收稅額、超收交通罰鍰透明化，也會持續監督要求市府一定要普發現金。

不過若發1千元，估計至少需要18億元，已超過南市府超收稅金。黃偉哲回應，針對多名議員在臨時動議提案，希望台南市普發現金一案，會尊重議會決定，市府須審慎考量，「事情來的有些猝不及防」。

