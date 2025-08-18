反對市議會現金普發 台南新芽：是掠奪偏鄉居民亟需的重建預算

台南市議會今在臨時會決議要求市府將超徵稅收及超收交通違規罰款普發給市民。台南新芽協會表達反對意見，請議會及市府不能草率決定普發現金政策，必須優先遵守財政紀律及先平衡城鄉差距，建請以完善各地基礎建設為重，重新謹慎評估此一預算提案。

台南新芽表示，丹娜絲颱風重創曾文溪流域以北的地區，目前許多災區仍處於重建階段，亟需投入更多資源協助。且回顧今年地震或颱風的經驗，可觀察到台南在城市韌性上有許多不足處，偏鄉的基礎建設嚴重缺乏、整體資源的調度及聯繫也需要改進。貿然推動普發政策，等同掠奪偏鄉居民亟需的重建預算，對於偏鄉居民、弱勢社群並不公平。

市長黃偉哲曾在7月31日，針對後壁等區域淹水的問題，於臉書上表示，「治水不是一朝一夕，每分錢花在刀口上！」、「大台南的治水經費只有台北的25%，處境相當艱難。」而且在過去財劃法討論上，也說過「巧婦難為無米之炊」、「台南建設捉襟見肘」等無奈言論。在此情形下，議會跟市府倘若推動普發13億現金政策，等同浪費珍貴的治水與防災預算，非明智的財政規畫。

台南新芽指出，該會曾於今年七月舉辦「地方財政營」，活動當中講師曾帶著市民查閱台南市總預算書，並瞭解到台南市財政預算嚴重不足，需大量中央補助才能維持運作，顯見在此情況下，市政預算應有長遠規畫，若無適當理由，普發現金並非理性做法。新芽呼籲，市議會應審慎檢視議案、並請市府負起財政紀律的責任，反對此一議案。若開此普發先例，未來台南的地方預算將更加難以為繼；也請市民一起共同來關心市府預算，理性監督議會議案。