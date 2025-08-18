快訊

鄰近南科卻沒發展 台南善化興華市地重劃動工期待翻身

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南善化興華市地重劃動工，地方期待促進發展便利生活。圖／台南市政府提供
鄰近南科的台南市善化區興華市地重劃區原屬運動場用地，大片空地多年閒置。市府推動市地重劃開發、今天動土。市長黃偉哲表示，開發具有重大地區發展意義，更是市府推動土地活化、優化生活環境品質的「重要里程碑」。

重劃工程位於善化都市計畫區東側，鄰近善化高中與車站，交通便利、位置優越。共5個區塊總面積約5.73公頃涵蓋公園、滯洪池、綠帶與道路等公共設施，重劃後可完成住宅區約3.71公頃，公共設施用地約2.02公頃。

地政局表示，新闢道路約900公尺，公園面積約0.87公頃，滯洪池可兼顧開發、防洪與生態多重目標。工程預計於116年4月完工。可提供結合自然、生態與教育功能的多元休憩空間，並提升當地生活機能，加速地區發展。

這次重劃土地多屬民國71年都市計畫時劃設的善化區運動場用地。黃偉哲說，因運動場用地「依現行發展考量已無迫切需求」，都市計畫檢討後解編，提升土地利用及周遭生活環境品質。

黃偉哲說，興華市地重劃面積雖然只有5.73公頃，但是公部門可以取得約2公頃的公共設施，包括滯洪池、公園、活動中心，以及聯絡道路，這些公共設施如果政府由開闢的話，須編列很大費用取得用地跟支付工程費用，現在市地重劃就可無償取得，而地主原先的土地可以變成住宅用地，「可以說是地主、政府、地方繁榮三贏的狀態。」希望開發單位能夠加快腳步，早一天完成，就能早一天讓地方民眾享受交通及公共設施的服務。

地政局長陳淑美表示，開發案導入低衝擊開發手法(Low Impact Development, LID)，開發設計階段就獲「2025年國家卓越建設獎規劃設計類優質獎」肯定，公園具備休憩功能並設置離槽式乾式滯洪池，作為防災與休憩兼具的多功能空間，雨天時最多可容納3288噸水量，有效減緩下游排水負擔，而平日則是多功能休憩場域，滯洪池大草坪可作為野餐、風箏及大地遊戲等場地，機能多元且靈活，並因應地方需求預留未來活動中心用地。

另區域內的公園設置主題式兒童共融遊戲場，導入水畫牆、轉輪遊戲等設施，滿足兒童奔跑、攀爬、旋轉與創作需求。而因應現代家庭飼養寵物趨勢，開發區也規畫小型寵物友善公園，使用安全護欄區隔大小型犬，設置管涵隧道遊具及專用沖洗區，打造安全舒適的人寵共遊環境。

台南善化興華市地重劃動工，地方期待促進發展便利生活。圖／台南市政府提供
台南 黃偉哲 重劃區 都市計畫

