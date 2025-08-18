淹水改善經費遭代表會刪除 嘉縣太保市公所將再提追加治水預算

嘉義縣太保市公所擬於新埤、舊埤2里易淹水區提600萬元改善經費，但未獲代表會通過；今天市長鄭淑分率工務課團隊於新埤里集會所向里民說明針對淹水地區提出的改善方案。鄭淑分表示，將再次提出追加600萬元預算，爭取啟動新埤、舊埤地區箱涵改善工程。代表林淑勉表示，市長不願意與代表溝通，直接和里民述說，製造所會對立，這行為很不應該。

出席說明會有葉千田、吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、周玉岸等５名代表、新埤里長徐錦昌、舊埤里長蘇逸婷及新舊埤地區居民等，會中針對工程內容、經費編列與代表會審議結果進行討論說明。

公所表示， 0728西南氣流帶來的劇烈降雨，導致太保市多處地區積淹水，其中新、舊埤地區水深更高過往年。工務課規畫推動「新埤里過路箱涵改善工程」，將現有排水系統尾端的過路箱涵改建為「單孔式箱涵（1.5×1.5m）」，以增加末端排水面積、加速水流宣洩；整體工程經費概算為600萬元。然而，8月12日卻未獲代表會同意。

鄭淑分表示，公所提出的箱涵改善方案，是在充分聽取地方意見、並經專業評估後擬定，相關經費與施工位置，皆有明確規劃與數據。

葉千田表示，2019年前市長榮利任內，對新舊埤地區的淹水，陸續推動改善工程，實有明顯成效。但此次0728豪雨帶來的超大雨量，淹水情況加劇，公所提出新的改善方案，在代表會的包裹式表決中，被全數刪除，令人忿忿不平！

徐錦昌理解代表會有監督的職責，但市民的生命財產安全應該擺在首位。過路箱涵改善是當前新、舊埤地區的迫切需求，若再延誤恐造成更大損失。

有里民表示，代表會臨時會審查災後治水經費，採取包裹式審查與表決的方式，卻無法具體說明刪除經費的理由，這已經不是履行監督權，完全是以選區考量。

鄭淑分表示，公所將再次提出追加600萬元預算，爭取早日啟動新埤、舊埤地區箱涵改善工程，降低淹水風險，保障居民在汛期中也能安心生活。