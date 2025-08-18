台南巷仔Niau化身月老牽紅線 現蹤12處城市浪漫景點

浪漫七夕情人節即將來臨，台南市文化局即日起至9月5日舉辦「2025台南七夕嘉年華—巷仔Niau玩月老紅線」活動，由「巷仔Niau」化身月老小幫手，現身12處古蹟、文創園區及廟宇等景點，打造沉浸式「紅線祈願」裝置，帶領遊客在台南街區尋訪七夕浪漫氛圍。

文化局表示，今年以「月老紅線」與「IP帶路」雙主題，讓七夕文化走進街區與生活，也讓傳統節慶更具新意，活動據點遍及台南12處景點，線索分布在台南最具魅力的街區與地標，結合大、小型裝置藝術以及線上動畫，邀請民眾尋找「巷仔Niau」的同時，感受台南獨有的七夕浪漫氛圍。

文化局也說，29、30日將舉辦「露天月老電影院」，選在安平區播放片單《回來安平港》，呼應海港與愛情的記憶；年輕奇幻愛情片《再說一次我願意》，則在藍曬圖播映，與文創園區氛圍呼應，希望吸引年輕世代駐足。

同時，嘉年華響應活動也號召在地店家串聯，文化局即日起至9月5日也提供「巷仔Niau」剪影圖案免費下載，邀請商家利用紅線手作串接，製作獨特裝飾品，打造各具特色的七夕場景，且透過街區氛圍營造與民間響應，將整座城市變成大型浪漫舞台，增添參與感與互動性。