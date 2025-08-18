快訊

褒忠產業園區經濟部環評公聽會 雲林鄉民：快開發別再拖

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
占地達265公頃雲林縣頗具規模的褒忠鄉產園區開發案，經濟部今天進行第2階段環評公聽會，吸引大批眾參加坐無虛席並踴躍提供意見，期待加速開發。記者蔡維斌／攝影
雲林縣褒忠鄉265公頃產業園區，今天下午經濟部相關單位及環評委員會勘並召開第2階段環評公聽會，數百名鄉民和產業界到場表達加速開發的共同期待，鄉代會說，該案已獲行政院核定但拖了5年多迄今毫無動靜，希望加快腳步，經濟部強調在完成2階環評後，最快可望明年底開發。

雲林縣最具規模的褒忠產業園區計畫，早在2020年獲政院核定並展開環評，但至今園區相關道路排水公設均未見動工，引起地方極度關切，代表會今年初發動陳情，要求中央加速開發腳步。

代表會主席陳良俊說，該案攸關褒忠長遠發展也是歷來最大建設案，政府不能只畫大餅，一就5年多，連前經濟部長王美花親來踏勘，但迄今卻無動靜，基於地發展所需，計畫案「嘜擱拖了」。

今天經濟部產業園區管理局組長林怡妏率同環評委員抵園區現場進行第2階段環評踏勘，褒忠鄉長陳建名也對區內主要的有才寮大排治洪計畫和生態維護進行補充說明，同時針對園區聯外道路連接高鐵系統、有才寮大排整治及未來招商租金合理化提出建言，期能加速並讓開發更符實際所需。

鄉長陳建名說，園區用地均為台糖農場十分完整，且鄰近台19、78等交通網相當便捷，第一期預定發86公頃、第二期179公頃，未來以引進農產加值事業為主，建構農業科技機械與物流聚落，不僅帶動褒忠發展，更是雲林邁向科技農業的重要基地，整個開發案可說萬事俱備只待中央加速開發。縣府建設處指也指出，縣府已完成園區相關國土計畫的畫定，未來也會協助開發和招商。

經濟部相關人員指出，目前該案進入二階環評階段，環評重點包括園區環境管理、空品、水資源、廢棄物、排水滯洪減災、生態、噪音等項目。預計在2027年初可完成二階環評、開發計畫、園區核定設置等作業程序，即可進行開發，請大家放心。

今天公聽會鄉民出席十分踴躍，行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、縣議員蔡永富、蔡孟真、洪如萍、林文彬及立委劉建國、丁學忠也派代表參加。

占地達265公頃雲林縣頗具規模的褒忠鄉產園區開發案，經濟部今天進行第2階段環評公聽會，並說明環評與未來開發情況。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉產園區開發案環評公聽會，會後仍有不少鄉民踴躍提供意見。記者蔡維斌／攝影
占地達265公頃雲林縣頗具規模的褒忠鄉產園區開發案，經濟部今天進行第2階段環評公聽會，吸引大批眾參加坐無虛席並踴躍提供意見，期待加速開發。記者蔡維斌／攝影
雲林縣頗具規模的褒忠鄉產園區開發案，經濟部今天進行第2階段環評現勘及公聽會，地方期待加速開發。記者蔡維斌／翻攝
