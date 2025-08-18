升學助攻灌籃成功 台南在地企業捐助北台南家扶學童購書
北台南家扶中心今舉辦「全國家扶贈書儀式」，邀請PLG職籃聯盟台鋼獵鷹球員共同響應，以灌籃得分象徵升學助攻，希望幫助家扶兒少升學之路能夠頻頻得分；該贈書活動邁入第8年，由高雄中學校友會與家扶基金會發起，今年全台共計707名兒少受益，可獲贈5600本以上參考書。
台鋼獵鷹董事同時也是台南在地建設公司總經理張博勝，響應雄中校友會贈書活動，捐助20萬元購書款給北台南家扶中心，今帶領台鋼獵鷹球員出席全國家扶贈書儀式，他提到，職業球隊的影響力不該只存在於球場上，更應走進社區，成為在地青年與弱勢孩子的榜樣與支持。
雄中校友總會副理事長陳煌億表示，長期贊助家扶孩子參考書的目的，是希望家扶兒少能擁抱知識，活出自己，開展未來的人生，未來學有所成之後能回頭照顧需要被照顧的人，讓社會形成善的循環。
北台南家扶中心主委呂明憲則說，全台家扶扶助兒少將近4.4萬位學童，近年來因經濟環境改變，對弱勢家庭而言無疑是雪上加霜，家扶也會積極鼓勵兒少透過學習儲備一技之長翻轉世襲貧窮，此次也感謝贈書企業，預計可提供30多位北家扶學童購書。
北台南家扶中心說明，贈書計畫是針對積極升學傾向的家扶孩子，客製化他們所需要的參考書，由學生自己依學校各科版本開書單，每人每學期有2400元選書費用，同時感謝在地「效果書局」，提供各式書籍準備與郵寄，並均以成本價供應，讓捐款能發揮最大效益。
