獅子會捐贈9人座校車助童安全追夢 翁章梁：交由專業司機

為讓偏鄉孩子在追夢的路上少一點奔波、多一分安心，玉山獅子會今天捐贈1輛9人座校車給和興國小棒球隊，會長張志榮表示，這輛校車不只是交通工具，更是對孩子夢想的支持與守護。由於忠和國中、民和國中發生校車意外不久，縣長翁章梁表示，以後學校出車都要由專業司機服務，縣府編相關預算因應。

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊日前移地訓練，回程發生車禍送醫治療，交通安全暗藏隱患，玉山獅子會短時間籌措近百萬經費，今天捐贈和興國小1輛全新9人座校車，提升學童載送練習的安全與效率。翁章梁出席捐贈儀式感謝獅子會的大愛，他表示教育處每天都掌握隊員即時狀況，在醫師照顧下，情況都在往好的方向發展。

翁章梁表示，近來發生忠和國中、民和國中棒球隊於高速公路發生車禍，因此，只要離開嘉義縣市不論是比賽、移地訓練，出車要由專業司機做服務，會編相關預算做相關處理，目前住院的師生是往好的狀況發展，可望在醫生照顧之下都能平安恢復；嘉義縣市以內訓練或比賽車輛還是用得到，損贈的車輛對於學校仍然有很大的幫助。

翁縣長事發第一時間就前往慰問家屬，並指示教育處檢討、改善體育班移地訓練政策。教育處長李美華說，團隊在外縣市比賽、訓練，校方需採取租車或搭乘大眾交通工具為主，避免教練兼任司機，並應研擬配套措施，最近將召集體育班進行細部規劃。