挺過風災 台南夏日音樂節將軍吼9月首周熱力開唱

台南沿海地區觀光景點一度受颱風丹娜絲重創影響，目前已陸續恢復，而每年夏天民眾最期待的台南夏日音樂節將軍吼，9月6、7日即將登場，今年以偶像之夜「鯤鯓開吼」、樂團之夜「將軍燃炸」2大主題，邀請13組歌手、樂團熱力開唱，觀旅局邀請遊客一起「將軍吼」。

觀旅局表示，台南夏日音樂節將軍吼邁入第14年，已成為南台灣指標性音樂節，今年也邀請13組歌手開唱，包含畢書盡、搖滾樂團TRASH、麋先生、美秀集團、男團「Ozone」、金曲獎歌后李竺芯、陳泳希、小男孩樂團等，各組都是實力與人氣兼具的藝人。

觀旅局長林國華說明，今年活動雖因颱風延期，重新規畫在9月6日、7日一連2天登場，屆時一樣都有絢爛奪目的煙火秀，把將軍漁港夜空化作最浪漫的舞台，遊客白天則能順遊周邊濱海地區，品嘗美食、體驗風光。

其中，金曲獎歌后李竺芯預計9月7日登台表演，今年風光奪下年度專輯、最佳台語女歌手、最佳台語專輯等3項殊榮後，首度到將軍吼演出，她除期待和聽眾一起享受「海風輕輕摸」的浪漫，也很想品嘗蚵嗲、炸螃蟹等，同時李竺芯也預告，「一些有趣的事物即將釋出」。

觀旅局提醒，觀眾若已購買Klook、可樂旅遊、iRent、ibon、馬沙溝觀光休閒協會等合作單位遊程或接駁車服務，可選擇配合延期使用，或向原單位申請全額退費；屆時活動也將在相關媒體平台網路進行直播，讓無法到場的樂迷也能感受音樂的魅力。