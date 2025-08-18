聽新聞
全國知名表演團體走進雲林偏鄉 宮廟廣場、學校操場成舞台
雲林縣「2025藝術宅急便」將於8月至11月登場，邀請全台優秀表演團隊，帶來舞蹈、戲劇、馬戲、音樂等多元節目，深入11鄉鎮演出，讓藝術走進偏鄉生活場域。
雲林縣政府配合文化部「振興偏鄉巡演計畫」，推動藝術宅急便活動，讓偏鄉民眾能就近觀看藝文表演節目，今年邀請10個國內知名藝文團隊，深入元長、林內、二崙、水林、崙背、東勢、大埤、土庫、斗南與莿桐、古坑等十個鄉鎮表演。
縣長張麗善指出，縣府長期推動文化平權與藝術扎根，希望透過「藝術宅急便」，讓宮廟廣場、學校操場、圖書館旁都能成為舞台，落實「文化不分城鄉、藝術無距離」的理念。
她強調，雲林深厚的文化底蘊，從布袋戲、傳統戲曲到當代表演，都是值得守護的珍貴資產，期盼透過笑聲與掌聲，讓藝術的溫度走進每個角落。
縣府文化觀光處長陳璧君表示，今年活動邀請全台優秀團隊參與，包括春河劇團、身聲劇場、FOCASA馬戲團、壞鞋子舞蹈劇場、台灣青年管樂團、太日樂集、鳳武薪傳，以及廖文和布袋戲團、台灣特技團等。演出橫跨布袋戲、兒童劇、音樂、舞蹈、馬戲與特技，風格多樣，精彩可期。
今年「藝術宅急便」不僅可看戲，民眾凡參與不同場次演出，可累積點數兌換手機吊帶、硅藻土杯墊、文青款冷水壺、U型枕等精美贈品；若達到指定場次，有機會獲得限量設計款T恤。此外，活動現場規畫摸彩，民眾有機會將50吋大電視、循環扇、快煮壺等家電帶回家。
縣府表示，本系列演出皆免費入場，誠摯邀請鄉親踴躍參與，揪團看戲、支持藝文，一起用行動為偏鄉文化注入新活力。活動最新消息可至「雲林縣政府文化觀光處」官網或粉絲專頁查詢。
