北港媽祖盃全國桌球爭霸賽開打 賽場設備提升到國際規格

雲林縣北港朝天宮主辦的第3屆媽祖盃全國桌球錦標賽「榮耀對決、英雄爭霸」今天在廟前廣場盛大開幕，這場國內別具規模的桌球賽事共有來自全國3800多名選手參賽，經北中南區分區賽後，380多隊菁英球隊取得門票進入總決賽並於今天開打，大會指出，這場大賽場地採國際標準規格，為迎接2027舉辦首屆國際邀請賽做好準備。

北港朝天宮繼開辦全國媽祖盃排球賽、馬拉松等大型體育賽事，去年更辦全國桌球大賽，今年進入第3屆，擴大規模從國小一年級到國高中及社會組別，是國內最具規模的桌球賽之一，今年3月起分北中南區進行初賽，今年參賽人數突破3800多人，經一番激烈競逐，共380多隊進入決賽，取得「爭霸英雄」的門票，今天聚北港朝天宮前舉行盛大的決賽開幕式。

今天開幕式由最低年級組的國小組別代表，包括北港鎮長蕭美文、代表會主席黃美蘭、雲林縣桌球委員會理事長林深及中華民桌球協會、朝天宮董監事會等各界共襄盛舉，來自台北、新北、中投、屏東等縣市的小球將走紅地毯進場，受到英雄式歡迎，在朝天宮董事長蔡咏锝、副縣長謝淑亞主持開球後，球賽難北港南陽國小開打。

蔡咏鍀指出，北港媽祖盃桌球賽呼應宣揚媽祖文化精神，不分年紀、性別的人都能感受到「媽祖信仰」賦予的善念與關懷，歡迎大家到北港觀賽、參拜、享受美食特產。謝淑亞和林深也感謝朝天宮用心投入體育運動，帶動提升雲林運動風氣，在全國各項賽事屢獲佳績，期待每位選手拿出最佳本領，成為最傑出的英雄。