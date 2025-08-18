快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

北港媽祖盃全國桌球爭霸賽開打 賽場設備提升到國際規格

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，來自全國國中小到社會組共380多支球隊今起正式開打，歡迎大家到北港觀賽。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，來自全國國中小到社會組共380多支球隊今起正式開打，歡迎大家到北港觀賽。記者蔡維斌／攝影

雲林北港朝天宮主辦的第3屆媽祖盃全國桌球錦標賽「榮耀對決、英雄爭霸」今天在廟前廣場盛大開幕，這場國內別具規模的桌球賽事共有來自全國3800多名選手參賽，經北中南區分區賽後，380多隊菁英球隊取得門票進入總決賽並於今天開打，大會指出，這場大賽場地採國際標準規格，為迎接2027舉辦首屆國際邀請賽做好準備。

北港朝天宮繼開辦全國媽祖盃排球賽、馬拉松等大型體育賽事，去年更辦全國桌球大賽，今年進入第3屆，擴大規模從國小一年級到國高中及社會組別，是國內最具規模的桌球賽之一，今年3月起分北中南區進行初賽，今年參賽人數突破3800多人，經一番激烈競逐，共380多隊進入決賽，取得「爭霸英雄」的門票，今天聚北港朝天宮前舉行盛大的決賽開幕式。

今天開幕式由最低年級組的國小組別代表，包括北港鎮長蕭美文、代表會主席黃美蘭、雲林縣桌球委員會理事長林深及中華民桌球協會、朝天宮董監事會等各界共襄盛舉，來自台北、新北、中投、屏東等縣市的小球將走紅地毯進場，受到英雄式歡迎，在朝天宮董事長蔡咏锝、副縣長謝淑亞主持開球後，球賽難北港南陽國小開打。

蔡咏鍀指出，北港媽祖盃桌球賽呼應宣揚媽祖文化精神，不分年紀、性別的人都能感受到「媽祖信仰」賦予的善念與關懷，歡迎大家到北港觀賽、參拜、享受美食特產。謝淑亞和林深也感謝朝天宮用心投入體育運動，帶動提升雲林運動風氣，在全國各項賽事屢獲佳績，期待每位選手拿出最佳本領，成為最傑出的英雄。

雲林桌球會總幹事莊秉豪指出，今年決賽場地從修復中的體育館移往南陽國小，共380多支隊伍分15天賽程，特別的是今年包括隔板、球桌等場地設備均提升到國際規格布置，為2017年即將開辦的國際邀請賽熱身做好準備。

北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，由朝天宮董事長蔡咏鍀和雲林副縣長謝淑號亞開球後，380多支球隊大賽正式開打。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，由朝天宮董事長蔡咏鍀和雲林副縣長謝淑號亞開球後，380多支球隊大賽正式開打。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，由年齡最小的國小組代表參加，來自全國國中小到社會組共380多支球隊今起正式開打。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，由年齡最小的國小組代表參加，來自全國國中小到社會組共380多支球隊今起正式開打。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，由年齡最小的國小組代表參加，來自全國國中小到社會組共380多支球隊今起正式開打。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，由年齡最小的國小組代表參加，來自全國國中小到社會組共380多支球隊今起正式開打。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，來自全國國中小到社會組共380多支球隊今起正式開打。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，來自全國國中小到社會組共380多支球隊今起正式開打。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，琳瑯滿目可愛的媽祖信物小禮是小選手的最愛。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖盃全國桌球錦標賽今天在朝天宮前開幕，琳瑯滿目可愛的媽祖信物小禮是小選手的最愛。記者蔡維斌／攝影

雲林 媽祖 北港朝天宮

延伸閱讀

桌球／林昀儒復仇韓國李尚洙 WTT瑞典大滿貫賽晉32強

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 壽星林昀儒與鄭怡靜輕鬆晉16強

台塑深入彰雲7鄉鎮顧健康　300長者展現生命力

桌球／WTT瑞典大滿貫賽 林昀儒、鄭怡靜攜手再戰混雙

相關新聞

翁章梁：嘉縣選手移地訓練 編預算租車聘司機載送

嘉縣兩所學校棒球隊近日接連在國道發生車禍，造成教練選手受傷；對此縣長翁章梁今天說，到嘉義縣市外移地訓練的運動選手，教育處...

台南超徵稅額藍綠議員提普發現金還市民 黃偉哲：研議中

不是假消息！台南市議會不分藍綠多位市議員今在第4屆第9次臨時會臨時動議提案，有鑒於台南市民近期飽受天災之苦，呼籲台南市政...

台南用路人注意！南警新增2處違規、1處固定測速執法設備

為防制交通事故，台南市警察局於南區西門路段藍晒圖文創園區前公車站周邊及東區小東路段成大醫院門診大樓前公車站周邊規劃增設2...

嘉義城隍廟中元祭典 遵古禮敕水淨爐驅穢迎平安

嘉義城隍廟於每年農曆7月城隍中元祭典遵循百年古禮，起鼓、豎燈篙、放水燈等儀式，其中敕水、淨爐科儀敘述天地正氣可收人世間邪...

彰化工地板模師變身救護英雄 5年874出勤救回5條生命

彰化員林市民張博皓原本是一名工地板模師，因目睹工地意外頻傳，也曾在路上遇見消防人員急救倒地民眾，卻因自己缺乏專業只能搬運...

台南仁德農會員工4年不間斷 義賣集資支持清寒植物人

台南市仁德區農會主管支持員工與農會輔導的16班家政班班員投入公益。創世基金會表示，仁德農會上下已連續4年響應創世「安養清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。