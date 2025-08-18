嘉義城隍廟中元祭典 遵古禮敕水淨爐驅穢迎平安

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義城隍廟於每年農曆7月城隍中元祭典遵循百年古禮，起鼓、豎燈篙、放水燈等儀式，其中敕水、淨爐科儀敘述天地正氣可收人世間邪惡，有教化人心意函，為珍貴無形文化遺產。城隍廟表示，道長做完一連串的儀式後，會引領斗燈首、信眾等跨過淨爐驅除厄運、護佑平安；接著在農曆7月1日子時舉行「開鬼門」儀式，迎接好兄弟

城隍廟董事長賴永川表示，豎燈篙是每年農曆6月28日早上會將裝設好燈籠的竹篙豎於城隍廟牌樓旁，總共設立3隻燈篙，燈篙上懸掛的燈籠以面向香案桌由右至左依序為5顆、3顆、7顆；3隻燈篙因應慶讚中元普渡醮典以渡幽為主，召請孤魂所用。

農曆7月將進入普度月，城隍廟於鬼門開前一晚8時30分，將具有珍貴歷史價值流傳百餘年的「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放予廣大民眾一同參與，道長引領斗燈首、信眾等跨過地上的3個爐，分別烘爐是熱氣除去身體的冰冷、淨爐檀香淨化心靈、第3個碗裡面放生醋代表正氣。透過儀式除去身上的穢氣，保佑未來1整年都能夠平安順利，預期吸引數百人前來除厄運、保平安。

廟方準備可淨化心靈、除厄辟邪「城隍保庇平安皂」限量200個，庇祐平安。接著子時進行「開鬼門」儀式，城隍爺駕前吉祥社范謝將軍也來替民眾收驚。

「開鬼門」為民間信仰中悲憫的象徵，在農曆7月初一由城隍廟開啟鬼門，透過城隍尊神度牒引領使孤魂等眾能來到人間接受各地的普施，也是緬懷祖先及追思先烈的節日。

嘉義城隍廟於每年農曆7月城隍中元祭典遵循百年古禮，其中敕水、淨爐科儀有教化人心意函，為珍貴無形文化遺產。道長做完一連串的儀式後，會引領斗燈首、信眾等跨過淨爐驅除厄運、護佑平安。圖／嘉義城隍廟提供
嘉義城隍廟於每年農曆7月城隍中元祭典遵循百年古禮，其中敕水、淨爐科儀有教化人心意函，為珍貴無形文化遺產。道長做完一連串的儀式後，會引領斗燈首、信眾等跨過淨爐驅除厄運、護佑平安。圖／嘉義城隍廟提供
普度 鬼月 城隍廟 好兄弟 中元祭 鬼門開 民間信仰 中元普渡

