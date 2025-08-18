台南用路人注意！南警新增2處違規、1處固定測速執法設備

為防制交通事故，台南市警察局於南區西門路段藍晒圖文創園區前公車站周邊及東區小東路段成大醫院門診大樓前公車站周邊規劃增設2處違規停車科技執法設備，另在善化區台19甲線21.3公里處新增1處固定式測速執法設備，於今日上線啟用，展開2個月宣導期。

台南市交通警察大隊指出，為減少交通違規對於行車順暢的影響，評估易肇事路段（口）相關數據、違規態樣及道路順暢程度，新增科技執法設備以取締「違規停車」為主，提醒駕駛人於黃線（禁止停車線）停車時，留意不得停放超過3分鐘規定。

交大表示，增設違規停車科技執法設備2處包括南區西門路段（藍晒圖文創園區前公車站周邊）及東區小東路段（成大醫院門診大樓前公車站周邊）；固定式測速1處為善化區台19甲線21.3公里處，今日上線啟用。

交大說明，為避免部分民眾不熟稔路況，並讓駕駛人了解建置後的交通環境，將自8月18日起展開2個月宣導期，屆時才會正式舉發；原已啟用的部分科技執法設備，經檢討分析交通事故及違規等態樣後，進行調整2處：

1.歸仁區高鐵臺南站前U型載客車道違規停車科技執法，偵測範圍延伸至出口處，提醒駕駛人注意車輛停放之相關規範及時限。 2.新市區樹谷大道與紫楝路（王甲路口）固定式執法設備，南往北測速照相偵測範圍擴充至機慢車道（時速限制每小時40公里），提醒駕駛人勿超速。

交大提醒，新增及調整的執法地點及相關細節，均已公告於警察局官方網站，提供民眾查詢；科技執法建置，並非以處罰為目的，而是為了導正及遏止部分駕駛人的不良習慣，呼籲用路人，行駛道路時，務必遵守相關交通規則，彼此禮讓，共同營造友善的交通環境。