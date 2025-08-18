雲林睽違20年再辦全運會 三工藝大師操刀紀念獎座

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全國運動會10月18至23日在雲林縣登場，縣府今發表本屆賽事專屬獎座、獎牌及伴手禮，今年紀念獎座由竹藝、纏花與黏土三位職人跨界合作，以孟宗竹為基座、春仔花為點綴，再搭配布袋戲偶與祥龍意象，將地方工藝與運動精神結合，展現雲林對參賽選手的最高敬意。

今年全國運動會是雲林睽違20年再度承辦，從賽事籌備到視覺設計，均以「雲林競艷 精彩無限」為主題，延伸至獎座、獎牌、公仔與伴手禮設計，專屬紀念獎座由竹藝師劉曜誠、纏花工藝師林佩瑩與黏土藝術家許永慶共同完成。

獎座竹製基座象徵立足大地、展望未來；纏花工藝展現柔韌與繁盛；祥龍與布袋戲偶的黏土雕塑則彰顯生命力與在地文化。縣長張麗善指出，三項工藝彼此呼應，不僅凸顯雲林的工藝能量，也讓獎座成為兼具美感與精神價值的藝術品。

富博創意公司創意總監黃翌萱表示，獎牌設計以「雲為天、糧為地」為核心意象，融入雲林地圖、祥雲與稻穀元素，寓意台灣糧倉的豐饒與運動員堅毅精神，中央鏤空的雲林地圖象徵選手齊聚於此爭取最高榮耀，祥雲環繞寓意護佑與祥瑞。

縣府也公開貴賓與隊職員專屬伴手禮，如西螺米、瑞春醬油、古坑咖啡與後背包、手工皂、能量果凍等，張麗善表示，透過這些伴手禮，讓來訪嘉賓把雲林的好味道與文化記憶一併帶回家。

張麗善表示，雲林縣睽違20年再承辦全國運動會，感謝縣內各企業單位、各鄉鎮農會贊助禮品及優質農產，她熱情邀請全國民眾10月齊聚雲林，在比賽中見證榮耀，雲林縣準備各種好吃、好玩或是必買的東西，要讓大家感受雲林的熱情。

全國運動會10月18至23日在雲林縣登場，今年獎牌設計以「雲為天、糧為地」為核心意象，融入雲林地圖、祥雲與稻穀元素。記者陳雅玲／攝影
雲林 運動 全運會

