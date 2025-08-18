快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

彰化工地板模師變身救護英雄 5年874出勤救回5條生命

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化員林市民張博皓加入義消，已累積874次救護出勤，其中OHCA成功急救5件、1件患者康復出院。圖／彰化消防局提供
彰化員林市民張博皓加入義消，已累積874次救護出勤，其中OHCA成功急救5件、1件患者康復出院。圖／彰化消防局提供

彰化員林市民張博皓原本是一名工地板模師，因目睹工地意外頻傳，也曾在路上遇見消防人員急救倒地民眾，卻因自己缺乏專業只能搬運器材，心中留下遺憾，這段經歷讓他下定決心投入急救行列，他2019年12月加入義消，並積極訓練考取初級救護技術員（EMT-1），今年獲頒內政部消防署「114年救護志工菁英」。

張博皓的熱情也來自家庭，他的姊姊是員林基督教醫院急診護理師，姊夫則是消防人員，家中常分享臨床與災害現場的救援經驗，讓他耳濡目染，種下對救護工作的熱忱。他說，不論本業為何，只要有心，人人都能成為守護生命的力量。

最令他難忘的一次出勤，是前年一起機車與聯結車的嚴重車禍。患者當場OHCA（到院前心肺功能停止），搶救過程中每一秒都關乎生死。在巨大壓力下，他深刻體會救護不只是經驗累積，更需要冷靜判斷與團隊合作。此後，他持續進修，確保自己能在第一線替傷患爭取寶貴的救治時間。

投入義消5年，張博皓已累積874次救護出勤，其中OHCA成功急救5件、1件患者康復出院。他曾獲頒「彰化縣救護義消協勤績優人員」，並代表參加全國義消救護技能比賽，今年更獲頒內政部消防署「114年救護志工菁英」。

彰化縣消防局指出，局內已連續4年榮獲全國救護志工菁英獎，展現消防局在緊急救護上的專業與堅持，也象徵著每一位義消的默默付出。

彰化義消張博皓獲頒內政部消防署「114年救護志工菁英」。圖／彰化消防局提供
彰化義消張博皓獲頒內政部消防署「114年救護志工菁英」。圖／彰化消防局提供

患者 全國救護志工菁英

延伸閱讀

板模工投入彰化義消行列 張博皓獲選救護志工菁英

核三公投彰化選情冷投票率估15% 民眾黨趁勢練兵

雙子星大樓工地8月二次火警 建管處：勒令停工

影／失控狂嘯「持菜刀砍車」 彰化員林怪客落網…非首次犯案

相關新聞

翁章梁：嘉縣選手移地訓練 編預算租車聘司機載送

嘉縣兩所學校棒球隊近日接連在國道發生車禍，造成教練選手受傷；對此縣長翁章梁今天說，到嘉義縣市外移地訓練的運動選手，教育處...

台南超徵稅額藍綠議員提普發現金還市民 黃偉哲：研議中

不是假消息！台南市議會不分藍綠多位市議員今在第4屆第9次臨時會臨時動議提案，有鑒於台南市民近期飽受天災之苦，呼籲台南市政...

台南用路人注意！南警新增2處違規、1處固定測速執法設備

為防制交通事故，台南市警察局於南區西門路段藍晒圖文創園區前公車站周邊及東區小東路段成大醫院門診大樓前公車站周邊規劃增設2...

嘉義城隍廟中元祭典 遵古禮敕水淨爐驅穢迎平安

嘉義城隍廟於每年農曆7月城隍中元祭典遵循百年古禮，起鼓、豎燈篙、放水燈等儀式，其中敕水、淨爐科儀敘述天地正氣可收人世間邪...

彰化工地板模師變身救護英雄 5年874出勤救回5條生命

彰化員林市民張博皓原本是一名工地板模師，因目睹工地意外頻傳，也曾在路上遇見消防人員急救倒地民眾，卻因自己缺乏專業只能搬運...

台南仁德農會員工4年不間斷 義賣集資支持清寒植物人

台南市仁德區農會主管支持員工與農會輔導的16班家政班班員投入公益。創世基金會表示，仁德農會上下已連續4年響應創世「安養清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。