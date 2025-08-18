彰化工地板模師變身救護英雄 5年874出勤救回5條生命
彰化員林市民張博皓原本是一名工地板模師，因目睹工地意外頻傳，也曾在路上遇見消防人員急救倒地民眾，卻因自己缺乏專業只能搬運器材，心中留下遺憾，這段經歷讓他下定決心投入急救行列，他2019年12月加入義消，並積極訓練考取初級救護技術員（EMT-1），今年獲頒內政部消防署「114年救護志工菁英」。
張博皓的熱情也來自家庭，他的姊姊是員林基督教醫院急診護理師，姊夫則是消防人員，家中常分享臨床與災害現場的救援經驗，讓他耳濡目染，種下對救護工作的熱忱。他說，不論本業為何，只要有心，人人都能成為守護生命的力量。
最令他難忘的一次出勤，是前年一起機車與聯結車的嚴重車禍。患者當場OHCA（到院前心肺功能停止），搶救過程中每一秒都關乎生死。在巨大壓力下，他深刻體會救護不只是經驗累積，更需要冷靜判斷與團隊合作。此後，他持續進修，確保自己能在第一線替傷患爭取寶貴的救治時間。
投入義消5年，張博皓已累積874次救護出勤，其中OHCA成功急救5件、1件患者康復出院。他曾獲頒「彰化縣救護義消協勤績優人員」，並代表參加全國義消救護技能比賽，今年更獲頒內政部消防署「114年救護志工菁英」。
彰化縣消防局指出，局內已連續4年榮獲全國救護志工菁英獎，展現消防局在緊急救護上的專業與堅持，也象徵著每一位義消的默默付出。
