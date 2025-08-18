快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

翁章梁：嘉縣選手移地訓練 編預算租車聘司機載送

中央社／ 嘉義縣18日電
嘉義縣長翁章梁（圖）。中央社
嘉義縣長翁章梁（圖）。中央社

嘉縣兩所學校棒球隊近日接連在國道發生車禍，造成教練選手受傷；對此縣長翁章梁今天說，到嘉義縣市外移地訓練的運動選手，教育處將編列預算給學校租車並聘專業司機載送。

民進黨嘉義縣議員陳柏麟媒合嘉義市玉山獅子會，今天捐贈和興國小校車及棒球隊慰勞金，翁章梁與會，感謝玉山獅子會協助，並談及縣府如何保障選手移地訓練的交通安全。

翁章梁接受媒體聯訪說，運動員常要移地訓練，若由教練自行開車載選手風險大，目前縣府已決定只要運動選手離開學校到嘉義縣市以外訓練，就必須租車由專業司機開車，縣府已在編列預算，下次縣議會開議就會提出審議。

翁章梁說，玉山獅子會捐贈這輛價值新台幣百萬元9人座車子，可用在短程嘉義縣市間移動，提升載送學童效率與安全。

至於民和國民中學棒球隊成員15日在國道3號北向337.5公里路段車禍、8人受傷送醫意外，翁章梁說，教練與選手在醫護人員照料下，都朝好的方向發展，謝謝各界關心。

玉山獅子會會長張志榮表示，獅兄、姐把小愛連結成大愛，捐贈這輛車及慰勞金，目的是支持棒球隊孩子們的夢想，並守護他們。

嘉義 教練 運動 翁章梁

延伸閱讀

嘉縣災後復建 國際同濟會捐款50萬元助重建

嘉義清運災後家具近2千噸 楊柳來襲翁章梁籲防颱

審計室檢討嘉縣社區自主防災不彰 縣長翁章梁：加強社區自主救災能力

嘉縣提治水需求 翁章梁：政院承諾納入中央預算

相關新聞

翁章梁：嘉縣選手移地訓練 編預算租車聘司機載送

嘉縣兩所學校棒球隊近日接連在國道發生車禍，造成教練選手受傷；對此縣長翁章梁今天說，到嘉義縣市外移地訓練的運動選手，教育處...

台南超徵稅額藍綠議員提普發現金還市民 黃偉哲：研議中

不是假消息！台南市議會不分藍綠多位市議員今在第4屆第9次臨時會臨時動議提案，有鑒於台南市民近期飽受天災之苦，呼籲台南市政...

台南用路人注意！南警新增2處違規、1處固定測速執法設備

為防制交通事故，台南市警察局於南區西門路段藍晒圖文創園區前公車站周邊及東區小東路段成大醫院門診大樓前公車站周邊規劃增設2...

嘉義城隍廟中元祭典 遵古禮敕水淨爐驅穢迎平安

嘉義城隍廟於每年農曆7月城隍中元祭典遵循百年古禮，起鼓、豎燈篙、放水燈等儀式，其中敕水、淨爐科儀敘述天地正氣可收人世間邪...

彰化工地板模師變身救護英雄 5年874出勤救回5條生命

彰化員林市民張博皓原本是一名工地板模師，因目睹工地意外頻傳，也曾在路上遇見消防人員急救倒地民眾，卻因自己缺乏專業只能搬運...

台南仁德農會員工4年不間斷 義賣集資支持清寒植物人

台南市仁德區農會主管支持員工與農會輔導的16班家政班班員投入公益。創世基金會表示，仁德農會上下已連續4年響應創世「安養清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。