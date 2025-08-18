翁章梁：嘉縣選手移地訓練 編預算租車聘司機載送
嘉縣兩所學校棒球隊近日接連在國道發生車禍，造成教練選手受傷；對此縣長翁章梁今天說，到嘉義縣市外移地訓練的運動選手，教育處將編列預算給學校租車並聘專業司機載送。
民進黨嘉義縣議員陳柏麟媒合嘉義市玉山獅子會，今天捐贈和興國小校車及棒球隊慰勞金，翁章梁與會，感謝玉山獅子會協助，並談及縣府如何保障選手移地訓練的交通安全。
翁章梁接受媒體聯訪說，運動員常要移地訓練，若由教練自行開車載選手風險大，目前縣府已決定只要運動選手離開學校到嘉義縣市以外訓練，就必須租車由專業司機開車，縣府已在編列預算，下次縣議會開議就會提出審議。
翁章梁說，玉山獅子會捐贈這輛價值新台幣百萬元9人座車子，可用在短程嘉義縣市間移動，提升載送學童效率與安全。
至於民和國民中學棒球隊成員15日在國道3號北向337.5公里路段車禍、8人受傷送醫意外，翁章梁說，教練與選手在醫護人員照料下，都朝好的方向發展，謝謝各界關心。
玉山獅子會會長張志榮表示，獅兄、姐把小愛連結成大愛，捐贈這輛車及慰勞金，目的是支持棒球隊孩子們的夢想，並守護他們。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言