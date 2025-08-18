台南仁德農會員工4年不間斷 義賣集資支持清寒植物人

台南市仁德區農會主管支持員工與農會輔導的16班家政班班員投入公益。創世基金會表示，仁德農會上下已連續4年響應創世「安養清寒植物人行動」，即使今年頻繁颱風豪雨氣候衝擊會員收成、會務收入，今仍捐出義賣、勸募所得17萬1460元。

仁德區農會總幹事曾佳哲表示，今年義賣與捐款累積達17萬多元，4年來總金額已突破47萬元，盼以實際行動守護弱勢家庭，也希望更多人能加入關懷行列，把愛延續下去。

創世基金會台南分院指出，仁德農會員工參與支持弱勢不間斷，植物人家庭每日需面對膳食、護理與復健等龐大開銷，在經濟壓力與氣候災害夾擊下，生活更加艱難。呼籲社會各界響應中元普度義賣與中秋文旦禮盒認購，將愛與祝福送進更多植物人家庭。洽詢專線06-2601655分機9，創世台南分院。