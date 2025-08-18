快訊

剛出院又傳昏倒…前總統夫人吳淑珍返家身體虛 陳致中憂心曝現況

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

台南仁德農會員工4年不間斷 義賣集資支持清寒植物人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德農會員工四年不間斷義賣集資、支持清寒植物人。圖／創世基金會提供
台南仁德農會員工四年不間斷義賣集資、支持清寒植物人。圖／創世基金會提供

台南市仁德區農會主管支持員工與農會輔導的16班家政班班員投入公益。創世基金會表示，仁德農會上下已連續4年響應創世「安養清寒植物人行動」，即使今年頻繁颱風豪雨氣候衝擊會員收成、會務收入，今仍捐出義賣、勸募所得17萬1460元。

仁德區農會總幹事曾佳哲表示，今年義賣與捐款累積達17萬多元，4年來總金額已突破47萬元，盼以實際行動守護弱勢家庭，也希望更多人能加入關懷行列，把愛延續下去。

創世基金會台南分院指出，仁德農會員工參與支持弱勢不間斷，植物人家庭每日需面對膳食、護理與復健等龐大開銷，在經濟壓力與氣候災害夾擊下，生活更加艱難。呼籲社會各界響應中元普度義賣與中秋文旦禮盒認購，將愛與祝福送進更多植物人家庭。洽詢專線06-2601655分機9，創世台南分院。

農會 義賣 植物人

延伸閱讀

11月起敬老愛心卡加碼至800點 竹市府：農會藥局點數上限也增加

北斗鎮農會不調高收購價 香菜豬肉包子食品製造商含淚賣1賠3

彭振聲喪妻後「認罪」策略沒變 白仁德作證：沒與京華城的人見面

柯文哲抵北院開庭 今傳喚政大教授白仁德作證

相關新聞

翁章梁：嘉縣選手移地訓練 編預算租車聘司機載送

嘉縣兩所學校棒球隊近日接連在國道發生車禍，造成教練選手受傷；對此縣長翁章梁今天說，到嘉義縣市外移地訓練的運動選手，教育處...

台南超徵稅額藍綠議員提普發現金還市民 黃偉哲：研議中

不是假消息！台南市議會不分藍綠多位市議員今在第4屆第9次臨時會臨時動議提案，有鑒於台南市民近期飽受天災之苦，呼籲台南市政...

台南用路人注意！南警新增2處違規、1處固定測速執法設備

為防制交通事故，台南市警察局於南區西門路段藍晒圖文創園區前公車站周邊及東區小東路段成大醫院門診大樓前公車站周邊規劃增設2...

嘉義城隍廟中元祭典 遵古禮敕水淨爐驅穢迎平安

嘉義城隍廟於每年農曆7月城隍中元祭典遵循百年古禮，起鼓、豎燈篙、放水燈等儀式，其中敕水、淨爐科儀敘述天地正氣可收人世間邪...

彰化工地板模師變身救護英雄 5年874出勤救回5條生命

彰化員林市民張博皓原本是一名工地板模師，因目睹工地意外頻傳，也曾在路上遇見消防人員急救倒地民眾，卻因自己缺乏專業只能搬運...

台南仁德農會員工4年不間斷 義賣集資支持清寒植物人

台南市仁德區農會主管支持員工與農會輔導的16班家政班班員投入公益。創世基金會表示，仁德農會上下已連續4年響應創世「安養清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。