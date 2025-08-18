快訊

台南超徵稅額藍綠議員提普發現金還市民 黃偉哲：研議中

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
提案人、民進黨籍市議員周嘉韋表示，中央近期不斷討論普發現金這件事情，就法律面而言，相信行政院與立法院溝通後已有相關方案與定論，因此，地方也提案針對地方超收稅額及超徵交通違規罰單等，希望市府能體恤台南市民災情之苦，普發成現金還給台南市民。記者萬于甄／攝影
不是假消息！台南市議會不分藍綠多位市議員今在第4屆第9次臨時會臨時動議提案，有鑒於台南市民近期飽受天災之苦，呼籲台南市政府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發方式還予市民，對此，市長黃偉哲回應，市府會進行研議，9月26日前提出完整報告。

提案人、民進黨籍市議員周嘉韋表示，中央近期不斷討論普發現金這件事情，就法律面而言，相信行政院與立法院溝通後已有相關方案與定論，因此，地方也提案針對地方超收稅額及超徵交通違規罰單等，希望市府能體恤台南此次特各區天災災情嚴重，普發成現金還給台南市民。

國民黨籍市議員蔡育輝也說，台南市政府若能普發現金，自己也「樂觀其成」，市長黃偉哲的個性其實很勤儉，也希望市府盡快研議，以不舉債為原則，讓普發現金能從速、從優、從寬，尤其後續市民又要面對美國關稅大漲問題，大家苦不堪言，呼籲市長黃偉哲要苦民所苦，趕緊加碼普發現金，只要有利於民，在野黨也會全力支持。

對此，黃偉哲說，針對市議會臨時會多名議員在臨時動議提案，希望台南市普發現金一案，其財源來自地方房屋稅及地價稅等超徵稅額約8.17億，以及超收的交通違規罰款約4.7億，這部分市府需審慎考量，事情來的有些猝不及防。

他坦言，台南市目前財政情況不是很好，尤其中央一般性補助款也被大砍50多億，目前要擠出13億且不影響市政推動，其實是有難度，不過市府仍會回去研議，倘若真的要發，不排除會與中央普發現金同時，但一切會在下次定期大會9月26日前提出完整報告。

台南市議會不分藍綠多位市議員今在臨時會臨時動議提案，呼籲台南市政府將超徵稅額及超收交通違規罰款，以現金普發方式還予市民，對此，市長黃偉哲回應，市府會進行研議，9月26日前提出完整報告。記者萬于甄／攝影
