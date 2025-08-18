台南加速沿海地區災後復原 爭取中長期防洪計畫

快訊

中央社／ 台南18日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南市七股、將軍等沿海地區多處嚴重災損，台南市政府除協助民眾修繕及慰助，並向中央爭取沙洲復育與大寮排水整治等中長期防洪計畫，強化排水系統韌性。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，為提供有修繕屋頂需求災民合理價格、品質，水利局與媒合廠商持續加緊腳步，截至昨日水利局接到區公所提供需媒合家數375戶，已勘查及估價中有294戶，其中35戶已簽約，2戶已完工。

水利局指出，由於需求持續增加，水利局在防汛工作告一段落後，全面增加人力投入七股區房屋修繕工作，累計目前已投入逾218人次。

水利局指出，颱風丹娜絲侵襲過後，台南市長黃偉哲立即指示水利局於7月14日完成七股區西寮社區防洪牆加高，採用混凝土預鑄塊工法長度約600公尺，高度提升60公分。

水利局指出，面對接續而來的天文大潮考驗，水利局於7月20日再完成將軍區青鯤鯓社區西南航道防洪牆加高工程400公尺，隨後再完成七股區鹽埕里176線道路土堤強化，確保鹽埕社區及重要聯絡道路無積淹水情形。

水利局指出，將軍區民眾反映青鯤鯓碼頭老舊結構滲水問題，水利局啟動搶修作業打設鋼板樁圍堰，將以最快速度進行應急補強。

水利局指出，面對極端氣候挑戰，黃偉哲已向行政院長卓榮泰提出「沙洲復育與大寮排水整治」等中長期整體防洪加強計畫，總經費達新台幣17.6億元，涵蓋沙洲復育、防潮閘門、大寮排水護岸整治、社區抽排設施改善等多項工程，確保民眾生命財產安全。

