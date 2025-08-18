聽新聞
學校體育教練 嘉縣台南禁兼司機

聯合報／ 記者鄭惠仁李宗祐萬于甄／連線報導
嘉義縣民和國中棒球隊座車15日於國道三號車禍，目前擔任駕駛的教練及3名學生仍於加護病房治療，南市體育局長陳良乾（左二）前天到醫院探視慰問。圖／南市府提供
嘉義縣民和國中棒球隊座車15日於國道三號車禍，目前擔任駕駛的教練及3名學生仍於加護病房治療，南市體育局長陳良乾（左二）前天到醫院探視慰問。圖／南市府提供

嘉義縣民和國中棒球隊3天前返校途中，在國道三號車禍釀多人受傷，當時教練身兼司機，曝露長年基層體育經費拮据，對此，嘉縣府、台南市政府皆要求學校體育團隊比賽或訓練時，教練不得擔任司機，以防疲勞駕駛而增加行車風險。

民和國中棒球隊到高市立德棒球場移地訓練，並由許姓教練駕駛廂型車載7名學生返程，其中教練及3名學生昨仍於台南的醫院加護病房觀察，許姓教練正面撞擊導致腦出血，緊急手術後病況穩定，陳姓學生重傷插管，李姓學生右肩骨折、前額頭骨裂等，黃姓學生左腿嚴重骨折，情況一度危急，手術後恢復自主呼吸。

今年7月10日嘉義縣忠和國中棒球隊到台東比賽，途經國道3號車輛翻覆車禍，不到1個月民和國中棒球隊又發生車禍，兩案都是教練擔任駕駛。嘉縣府表示，已要求學校參加外縣市比賽或交流賽，應以租用車輛或大眾運輸工具為主，避免教練或行政人員自行駕駛，近期將調查各校參賽頻率、地點、人數及預算需求，作為編列年度預算與研擬開口合約依據，並評估分期付款等配套措施，協助學校減輕經費壓力。

台南市長黃偉哲說，呼籲全國各級學校體育團隊進行訓練或比賽時，選手應搭遊覽車、聘用專業司機運送，不宜由運動團隊教練等兼司機自行開車。

台南多數有棒球隊的學校都有9人座廂型車載送學生比賽或訓練，少數學校有中型巴士，開車的幾乎都是教練。1名校長說，曾想過利用大眾運輸來解決交通問題，但抵達車站後，球具等還是要送比賽場地或住宿處又是另一問題，因此棒球隊要跨縣市比賽，非長距離都會由教練或家長開車，而長距離的都是坐遊覽車前往。

對於教練不得當司機，南市的校長認為，若市府願意補助經費，聘請專業司機載送，當然求之不得，但「若沒有補助而只是要求，會有難度」，建議市府可和遊覽車公司簽約，經核定且有需要的賽事或訓練就派車，應該可以解決此長久存在的問題。

陳良乾回應，未來編列較充足預算滿足需求，各校則訂出每年所要參加的賽事、經費，近期會開教練會議聽取基層意見。

教練 嘉義 台南 體育

學校體育教練 嘉縣台南禁兼司機

