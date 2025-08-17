有鑑學校棒球隊車禍 嘉縣府強化校外比賽安全措施

嘉義縣忠和國中、民和國中棒球隊先後發生返校途中車禍，造成師生受傷，嘉義縣政府關民和國中師生恢復狀況，也針對校外比賽時強化安全措施，包括避免教練或行政人員自行駕駛、調查調整經費需求減低學校負擔等。教育處長李美華表示，近期將請設有體育班及競賽團隊之學校代表至縣府研商精進措施，以避免憾事再次發生。

今年7月10日忠和國中棒球隊座車到台東比賽，途經國道3號車輛翻覆車禍，造成8人受傷；事隔不到1月，民和國中棒球隊8月15日下午在國道3號與防撞車車禍，造成教練及球員8人受傷。2起車禍都是教練擔任駕駛，縣府研議未來球隊移訓由專業司機與車輛提供載送。

嘉義縣教育處表示，民和國中棒球隊受傷師生，目前除了教練重傷在加護病房觀察和治療外，其他球員目前生命跡象穩定，都在積極治療中，每天都有進步。

教育處針對學校參加外縣市比賽之強化措施有以下作為，已要求學校參加外縣市比賽或交流賽，應以租用車輛或大眾運輸工具為主，避免由教練或行政人員自行駕駛，以確保行車安全並減輕負擔。近期將針對各校參賽頻率、地點、人數及預算需求進行調查，作為編列年度預算與研擬開口合約依據，並評估分期付款等配套措施，協助學校減輕經費壓力。

在交通安全管理上已請學校於出發前召開交通安全說明會，加強師生對安全的重視，提升整體行程安全性。近期將請設有體育班及競賽團隊之學校代表至縣府研商，相關精進措施，以避免憾事再次發生。