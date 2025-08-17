台南屋損慰助金申請量大 審核假日不打烊儘速撥款

快訊

中央社／ 台南17日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南多處民宅受損，災後屋損慰助金申請案逾3萬7000件，市府相關局處週末不打烊支援各區公所審核，預計明天可再提升撥款率，讓受災民眾更快獲得協助。

台南市政府民政局長姜淋煌昨天與今天分別前往七股區、新營區公所視察並慰勞投入處理的工作人員，感謝大家犧牲假日，他強調，將結合跨局處力量迅速完成審核及撥款。

姜淋煌表示，災後屋損慰助金受理案量龐大，遠超出各區公所日常作業量能，為協助各區公所加速完成後續審核及慰助金核發，民政局啟動跨區支援機制，不僅局本部人員全面投入，並調度各戶政事務所人力，同時結合市府相關局處週末不打烊支援，大幅擴充審查量能。

他說，許多人主動犧牲假日休息，加入審核與勘查行列，只為讓受災民眾早日獲得幫助，傳遞溫暖與關懷，明天將能再提升慰助金撥款率，各區公所並特別組成「三人一組」勘查小組，進行現場查核，確保慰助金發放更確實公正。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，台南市政府始終站在第一線，所有市府團隊同仁都以最高效率投入協助，盡全力讓慰助金儘速送達到每名受災市民手中；同時呼籲市民放心，市府會持續投入各項災後重建工作，讓災後生活逐步回穩、恢復日常。

災後 台南

