快訊

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

午後對流雲系發展旺盛...9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

臺南「海風生活節」黃金海岸登場 攜手守護海洋環境

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

「2025海風生活節Tainan Coastal Living」8月16、17日在黃金海岸船屋熱鬧開場，16日下午於黃金海岸船屋舉行開幕典禮，臺南市長黃偉哲表示，今年南市府成功爭取海洋委員會海洋保育署的補助，規劃一系列海洋相關活動，希望透過活動設計引領民眾從認識海洋、親近海洋到實踐護海行動。

黃偉哲市長表示，海風生活節延續漁光島生活節的精神，本次移師到美麗黃金海岸，天氣晴朗、微風徐徐，適合大小朋友同樂，感受海風陽光的美好，享受歡樂氛圍，也要提醒民眾守護海洋、珍惜環境，市府長期推動淨灘，期盼海岸保持潔淨，留給下一代美麗海洋。

黃偉哲市長指出，台南有得天獨厚的海岸線與豐富的海洋生態與人文資源，感謝海洋委員會海洋保育署補助經費，讓中央及地方政府攜手合作致力海洋保育教育推廣，讓海洋永續發展利用理念往下紮根，透過舉辦海風生活節，讓更多民眾更認識海洋，從「親海」到「知海」，進而「護海」。

南市府觀光旅遊局長林國華表示，本次活動邀請許多長期深耕於海洋教育與生態永續領域的專業單位，共同參與推廣海洋保育理念，包括荒野保護協會、TNF自然保育與環境資訊基金會、中華海洋觀光發展與農業特色振興協會、永續設計平台、誠宇國際微笑海龜吸管、海口人生工作室、漾爸海洋教育等民間社團與企業單位，透過各種方式導入結合，民眾現場透過展示互動、環境教育遊戲、永續產品推廣與實作體驗，帶領民眾從不同角度認識海洋對我們生活的影響，讓更多人響應海洋保育行動，全民守護海洋。

    觀旅局指出，本次活動內容豐富多元，環境教育部分有寓教於樂的環境教育遊戲、海洋保育教育市集及海廢裝置互動展示解說教育等；還有豐富藝文活動，包括文創市集、海洋守護創意工坊 (海循DIY)、永續產品實作體驗等。現場也有輕鬆的休閒活動，包括帶領大家認識海洋生態文化與產業的海風體驗遊程、海洋劇場、永續產品推廣、親子馬戲活動、在地美食市集等，讓大小朋友都玩得非常開心。

聚傳媒

永續 黃金 黃偉哲

延伸閱讀

累壞了？民和國中棒球隊車禍 黃偉哲下令南市訓練教練不得擔任司機

台南16歲正青春藝術節登場 邀青少年來同樂

颱風重創台南 市長黃偉哲北上推廣農特產振興經濟

黃偉哲慰問助弱勢修屋志工 感謝民間資源協力救災

相關新聞

災後清理慢 彭啟明目睹亂象 嘉義光電板就地破碎遭罰

丹娜絲颱風重創嘉義縣6座滯洪池光電案場，災後1個多月又碰上楊柳颱風，1家外商經營的義竹鄉新庄、鹿草鄉荷包嶼2處滯洪池光電...

祈求全運會在雲林平安順利 張麗善親迎5廟神明駐駕體育場坐鎮

為祈求全國運動會10月在雲林開賽順利成功，縣長張麗善和議長黃凱今天親自捧著神明步行半哩路，恭迎5座宮廟神明到雲林縣立體育...

嘉縣啟動關懷機制 攜手公益團體助弱勢家庭災後復建

颱風及豪雨重創嘉義，許多弱勢家庭房屋受損，生活陷入困境，嘉義縣府社會局今天前往布袋鎮關心災後修繕進度，並感謝民間慈善公益...

台南百年歷史建築積厚灰塵 「蜘蛛人」高空繩索助清理

擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館，擁有珍貴的歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建...

全國農村領航獎社造大賽 雲林摘下3大獎位居全國之冠

雲林縣在第4屆全國農村領航獎社造大賽，以深厚的社區營造底蘊，在全國70名參賽者中大放異彩，共3人榮獲殊榮，獲獎數全國之冠...

屋損慰助金僅發4成！遭怨審核慢 台南市府承諾加速

丹娜絲風災屋損慰助金發放進度緩慢，台南市長黃偉哲承諾至少發8成，但至今僅發放約4成，受災戶抱怨審核慢。議員指出，慰助金依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。