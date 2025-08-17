臺南「海風生活節」黃金海岸登場 攜手守護海洋環境

照片取自臺南市政府

「2025海風生活節Tainan Coastal Living」8月16、17日在黃金海岸船屋熱鬧開場，16日下午於黃金海岸船屋舉行開幕典禮，臺南市長黃偉哲表示，今年南市府成功爭取海洋委員會海洋保育署的補助，規劃一系列海洋相關活動，希望透過活動設計引領民眾從認識海洋、親近海洋到實踐護海行動。

黃偉哲市長表示，海風生活節延續漁光島生活節的精神，本次移師到美麗黃金海岸，天氣晴朗、微風徐徐，適合大小朋友同樂，感受海風陽光的美好，享受歡樂氛圍，也要提醒民眾守護海洋、珍惜環境，市府長期推動淨灘，期盼海岸保持潔淨，留給下一代美麗海洋。

黃偉哲市長指出，台南有得天獨厚的海岸線與豐富的海洋生態與人文資源，感謝海洋委員會海洋保育署補助經費，讓中央及地方政府攜手合作致力海洋保育教育推廣，讓海洋永續發展利用理念往下紮根，透過舉辦海風生活節，讓更多民眾更認識海洋，從「親海」到「知海」，進而「護海」。

南市府觀光旅遊局長林國華表示，本次活動邀請許多長期深耕於海洋教育與生態永續領域的專業單位，共同參與推廣海洋保育理念，包括荒野保護協會、TNF自然保育與環境資訊基金會、中華海洋觀光發展與農業特色振興協會、永續設計平台、誠宇國際微笑海龜吸管、海口人生工作室、漾爸海洋教育等民間社團與企業單位，透過各種方式導入結合，民眾現場透過展示互動、環境教育遊戲、永續產品推廣與實作體驗，帶領民眾從不同角度認識海洋對我們生活的影響，讓更多人響應海洋保育行動，全民守護海洋。

觀旅局指出，本次活動內容豐富多元，環境教育部分有寓教於樂的環境教育遊戲、海洋保育教育市集及海廢裝置互動展示解說教育等；還有豐富藝文活動，包括文創市集、海洋守護創意工坊 (海循DIY)、永續產品實作體驗等。現場也有輕鬆的休閒活動，包括帶領大家認識海洋生態文化與產業的海風體驗遊程、海洋劇場、永續產品推廣、親子馬戲活動、在地美食市集等，讓大小朋友都玩得非常開心。

聚傳媒