祈求全運會在雲林平安順利 張麗善親迎5廟神明駐駕體育場坐鎮

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善頂著大太陽步行超過半公里，親迎媽祖進駐雲林縣立體育場臨時神殿坐鎮保佑大會平安順利，圓滿成功。記者蔡維斌／攝影
為祈求全國運動會10月在雲林開賽順利成功，縣長張麗善和議長黃凱今天親自捧著神明步行半哩路，恭迎5座宮廟神明到雲林縣立體育場駐駕坐鎮，法師帶領團拜祈福，庇佑大會能圓滿平安，張麗善並允諾今年金牌獎金加碼至35萬元，期待雲林以地主優勢再創佳績。

2025年全運會由雲林縣政府承辦，共35項賽事，其中26項在雲林縣進行，斥資21.4億元完成的雲林縣立田徑場已啟用，各項設施也均已完備，賽程10月18日至23日，為祈求全運會成圓滿成功，雲林縣長張麗善今天偕同議長黃凱、副縣長謝淑亞、縣府首席顧問張清良、交工局長汪令堯，教育處長邱孝文、民政處副處長陳良駿等人全運會工作團隊進行迎神安座儀式。

今天聖駕車護送北港朝天宮媽祖、虎尾順天宮關聖帝君、虎尾天后宮媽祖、虎尾永興宮玄天上帝及虎尾德興宮池府千歲等5廟的神尊，再由縣長張麗善和議長黃凱等5人親自迎請神明步行約5、600尺到設在聖火塔旁的臨時神殿，期待神明進駐雲林縣立田徑場，直至全運會結束，庇佑平安順利。

頂著大太陽捧著媽祖神尊，汗流夾背穿越大操場的張麗善說，全運會賽事已進入倒數階段，希望神威護佑大賽風調雨順平安順利，選手能締造好成績，上屆全運會雲林獲3金12銀10銅牌，希望今年雲林發揮地主優勢再創佳績，原本金牌獎金30萬元，今年加碼為35萬元，將更多金牌留在雲林。

全運會將有約7300名選手參賽，避免選手舟車勞頓，縣府已與7家宮廟包括斗六南聖宮、斗南順安宮、虎尾天后宮、口湖下崙福安宮、台西五條港安西府、四湖參天宮、四湖海清宮商借香客大樓，提供1068個床位，優先提供選手及教練入住。

